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台積電股價震盪 台股創波段高後拉回

最新更新：2019/10/18 11:26

（中央社記者張建中台北18日電）台積電法人說明會後首個交易日股價走勢震盪，股王大立光也同步走跌，連帶影響今天台股表現，指數在早盤創下11237.38點波段新高後，震盪拉回翻黑。

至11時7分，大盤指數來到11164.26點，跌22.62點，成交量約新台幣730億元。

台積電昨天召開法說會，一如市場預期釋出正面訊息，第3季獲利創歷史新高，第4季展望樂觀，季營收可望突破100億美元大關，並調高資本支出到140億至150億美元，創史上新高紀錄。

受法說會利多激勵，台積電美國存託憑證（ADR）跳空開高，只是短期漲幅已大，隨著獲利了結賣壓出籠，台積電ADR震盪走低，跌破50美元關卡，收在49.75美元，跌0.76%，連帶影響今天台積電股價表現。

台積電今天以新台幣293元開出，小跌0.5元，之後買盤湧入下，股價一度翻紅，達295.5元，漲2元，只是依然不敵賣壓，股價又震盪翻黑。

大立光今天股價同步走弱，盤中一度達4310元，大跌85元，影響整體電子類股指數跌約0.2%。

反觀信紘科與家登等半導體設備廠，在台積電擴大投資題材發酵下，股價表現相對強勁，為盤面焦點。

傳統產業股以水泥類股表現最強，類股指數漲逾1%，其餘玻璃、造紙、鋼鐵、汽車、營建與運輸類股表現相對疲弱，同步走跌。（編輯：楊玫寧）1081018

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