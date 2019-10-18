中小企業投資台灣再添2家 總額逾238億元

（中央社記者廖禹揚台北18日電）經濟部今天通過2家中小企業投資台灣申請案，再添逾新台幣14億元投資。經濟部表示，中小企業加速投資行動方案自7月上路以來，已有38家中小企業響應，總投資額超過238億元。

經濟部投資台灣事務所今天舉行中小企業加速投資行動方案第13次聯審會議，核准中臺資源科技、利一欣油品等2家業者申請案，投資額共計超過14億元，預計帶來118個本國就業機會。

截至本週，歡迎台商回台投資行動方案、根留台灣加速投資行動方案、中小企業加速投資行動方案等3大投資方案總投資金額已超過6518億元。

經濟部表示，中臺資源科技是全台第一家含汞廢棄物與廢照明光源回收處理廠，成立至今已處理約4.2萬公噸含汞廢棄物，提煉約7.5公噸汞產品供國內外循環使用。這次將再投資約9億元，在桃園市成立「綠能循環經濟創新研發中心」，規劃新增100名本國員工，引進國外最新設備，提升廢棄物再生化比例，實現回收資源經濟價值極大化目標。

利一欣油品則是為配合政府持續推動空污減排的政策，將投入逾4億元，在彰濱工業區線西區興建室內自動智慧化倉儲，除透過日本小松KOMTRAX app遠端監控技術來管理重型機具設備，提升機具產能，降低人力成本，同時導入智慧辨識、雲端管理平台、車隊GPS監控等系統以提高作業效率，可有效降低環境污染及廢水排放，預計新增18個本國就業機會。（編輯：楊玫寧）1081018