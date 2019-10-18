台灣經濟受惠貿易戰轉單 央行憂明年效應打折

（中央社記者潘姿羽台北18日電）受惠於轉單效應以及台商回流，近期主計總處及各大智庫陸續上修經濟預測；不過，央行官員提醒，美國經濟走緩、美中科技戰，以及中國廠商加速去美國化，可能使得明年台灣的轉單效應效果打折。

主計總處8月大幅上修今年經濟成長率至2.46%，主因是美中貿易戰帶來轉單效應及台商回流的投資潮，有望挹注後續出口動能，因而後勢看好。

中華經濟研究院今天發布經濟成長率預測，基於同樣原因，也大幅上修2019年經濟成長率預測值至2.33%，並指出當前經濟成長模式「內外皆溫」。

不過與會的中央銀行經濟研究處長林宗耀提醒，未來轉單效果是否持續仍待觀察。

林宗耀指出，儘管今年轉單效應對台灣經濟帶來正面影響，但美國明年經濟走緩且比較基期墊高，可能導致美國從中國大陸進口產生的轉單效果比不上今年。

至於台灣出口到中國，林宗耀表示，如果美國拉高與華為的衝突，可能影響台廠出口到中國的表現，另一方面，美中科技戰會促使中國廠商加速去美國化，強調在地製造，這部分可能排擠台廠，進而傷及出口。

總體而言，林宗耀指出，明年須關注4大因素，轉單效應是否延續、三角貿易收入與服務輸出成長恐受限、明年全球經濟展望偏弱，以及內需穩健支撐明年經濟成長；就目前央行預測看來，2019年經濟成長率為2.4%，2020年為2.34%，增速將低於今年。（編輯：蘇志宗）1081018