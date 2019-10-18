台股站穩萬一關卡 週線上漲290.26點

（中央社記者潘智義台北18日電）台股本週重新站上11000點「萬一關卡」，台灣證券交易所統計，今天加權指數收在11180.22點，週線上漲290.26點，漲幅為2.67%，橡膠類指數上漲6.07%最大，生技醫療類指數下跌0.8%最大。

證交所統計指出，本週未含金融類指數上漲258.13點，漲幅約2.81%，未含電子類指數上漲313.96點，漲幅約2.18%，未含金融電子類指數上漲283.15點，漲幅約2.37%。

今天全體上市公司市值為新台幣33兆8544.09億元，較上週最後一個交易日（10月9日）市值32兆9698.63億元增加8845.46億元，增幅約2.68%。

本週集中交易市場總成交金額為7175.28億元，全體上市股票成交金額為6594.97億元，股票成交量週轉率為1.66%。

本週各產業上市股票交易成交金額前3名依序為半導體類股1848.31億元，占全體上市股票交易金額的28.03%。電子零組件類股1375.83億元，占全體上市股票交易金額20.86%。光電類股648.72億元，占全體上市股票交易金額9.84%。

本週成交量週轉率前3名產業依序為電子零組件類股7.76%、建材營造類股3.58%、光電類股3.31%。

證交所指出，累計今年初開盤迄今共190個交易日，集中市場總成交金額22兆2966.17億元，市場日平均成交金額為1173.51億元，股票成交量週轉率為56.74%，股票日平均成交量週轉率為0.3%。（編輯：郭萍英）1081018