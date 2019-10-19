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國發會20日邀外送平台業者開會 共商法規調適

最新更新：2019/10/19 15:35

（中央社記者潘姿羽台北19日電）近日美食平台外送員車禍事故頻傳，凸顯台灣法規不足之處，國發會主委陳美伶表示，20日下午將邀集外送平台業者、熟悉新創的專家與律師，一同探討共享經濟之下法規調適的問題。

Uber Eats等外送平台合作外送員近日車禍死傷事件頻傳，外送員權益如何保障成為熱門議題。國家發展委員會主委陳美伶日前於立法院受訪時表示，已排定與外送平台、關心台灣新經濟發展的新創公司等利害關係人開會，並參考國外案例，「因為不是只有台灣面臨這個問題」。

陳美伶告訴中央社記者，預計於20日下午邀集外送平台、新創公司等利害關係人，以及熟悉新創的專家與律師開會，主題不局限於個案討論，也希望大方向來了解共享經濟實務上遇到的各種情況。

在此同時，國發會蒐集國外資料，歐洲聯盟、美國、英國、澳洲、日本、中國都有相關案例或法規討論；其中英國、澳洲也遇到美食外送平台外送員的勞動議題，如基本工人權利、不當解僱等。

至於歐盟、日本，已經注意到隨著商業模式轉變，勞動方式、工作型態也與過往有所差別；歐盟今年7月通過的「透明與可預測的工作條件指令」，其適用對象便涵蓋美食外送員。（編輯：楊玫寧）1081019

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