亞洲智慧城市展 吸引上千印度及國際業者參觀

（中央社記者康世人新德里19日專電）外貿協會17日起在孟買舉辦的2019年亞洲智慧城市展暨論壇今天閉幕，3天共吸引上千印度及國際買主參觀，連波蘭電動車廠都向台商洽詢採購台灣電動車電池的可能性。

印度政府計畫2022年前興建百座智慧城市，中華民國對外貿易發展協會為協助台商爭取商機，17到19日在孟買舉辦2019年亞洲智慧城市展（Smart Asia 2019）暨論壇，今年已邁入第3屆，共有50家台商參展。

展覽今天傍晚5時閉幕後，外貿協會統計，3天下來吸引上千名印度和國際買主參觀，包括印度新孟買國際機場統包商GVK集團、印度前三大電信商之一的信實資訊通信（Reliance Jio Infocomm）、計畫進軍智慧家庭的高德瑞治集團（Godrej Group）、印度最大房地產集團羅達（Lodha）。

此外，展覽舉辦所在地馬哈拉什特拉省（Maharashtra）及西孟加拉省政府大型採購團也前來洽談合作。

更特別的是，波蘭電動車大廠KOMEL派人自費遠從波蘭到印度參觀亞洲智慧城市展，認為台灣電動車電池和充電柱等方案具有競爭力，正評估引進波蘭的可行性。

除台灣在智慧城市與資訊通信科技運用非常知名外，高德瑞治集團企業採購經理卡薩爾（Ganesh Manik Kasar）告訴中央社記者，他們希望尋找可以提供智慧家庭良好品質產品的供應商，台灣產品除了品質良好，也有良好誠信，這也是為何集團到展覽場地盼尋找合作對象。

這次參展的台灣廠商不管是在台灣精品館或是在一般攤位，都鎖定印度目前最需要解決的空氣汙染、飲用水、交通管理等問題及智慧家庭需求，提供台灣最新的解決方案與技術。

其中，包括台達電提供水處理的方案，宏碁集團旗下宏碁通信則展示成本較低的「附加式」智慧水錶、水質檢測機、水資源管理方案，及空氣污染等即時監控設施，都引起許多印度業者詢問。

此外，榮獲台灣精品的普德家電淨水機、濾水器和相關系統，由於與日本技術合作，也獲得許多印度業者洽詢。

還有強調不需要耗材較為環保，只用水就能過濾空氣的台灣精品Opro9空氣清淨機，及瀚勝科技展出獲得美國專利及認證，可過濾空氣中超過99.7%的PM2.5懸浮粒子及99.9%病毒的展出奈米純淨空氣交換機，也都讓印度業者驚艷，洽詢合作不斷。

外貿協會表示，已有數家印度代理商現場向瀚勝科技下單試訂奈米純淨空氣交換機，後續商機可期。

而包括彬騰企業展出以iPhone等行動裝置控制電動窗、艾法科技展示透過網路遠端遙控家電方案等智慧家庭方案，同樣受到印度業者矚目。

西孟加拉省資通訊發展公司總經理穆克帕亞（Prodip Mukhopadhyay）說，他在3天展期中陸續與多家台商洽談，對台灣產品創新及品質優異印象深刻，期待後續合作，把台灣解決方案引進西孟加拉。

除展覽外，貿協執行「爭取全球政府採購商機專案」，率鼎漢等10家智慧城市方案業者，14到17日赴普恩（Pune）和孟買拜會當地政府相關單位與企業，也促成彼此未來進一步合作的可能性。（編輯：高照芬）1081019