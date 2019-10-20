保障外送員 平台業者盼近期完備自律規範守則

（中央社記者蔡芃敏台北20日電）美食平台外送員車禍事故頻傳，國發會今天邀集外送平台業者開會，並表示，與會業者願意在確保外送員權益、交通安全及食安前提下，並在自律、他律與法律平衡的原則下，找出解決方案。

由於日前連續發生多起外送員車禍致死意外，讓勞工權益引發關注，國發會今天邀集台灣協作暨共享經濟協會代表會面，包括Uber Eats、foodpanda、Deliveroo、GoGoVan、Lalamove等業者均出席。

國發會主委陳美伶會後透過聲明表示，經過3個多小時的聆聽意見及交流，共享經濟協會等利害關係人都願意以確保外送員權益、交通安全及食安前提下，並在自律、他律與法律平衡的原則下，找出最妥適的解決方案，讓平台經濟可以成為數位轉型的新產業模式，且正向發展。

台灣協作暨共享經濟協會理事長彭仕邦表示，會中初步達成5點共識，首先，強化提升外送員與消費者保障及安全；第二，在法律規範前優先敦促業者自律與加強他律。

第三，請行政院指定國發會作為跨部會溝通窗口，全面討論新興工作型態適用的法規；第四，尊重外送員工作型態、意願與選擇，並將協助政府與業界透過具體數據，作為制定政策的重要參考依據；第五，妥善運用平台經濟創造的彈性機會，彌補傳統勞動力難以照顧到的族群，補強社會安全網與解決就業問題。

彭仕邦表示，美食外送平台近期在台蓬勃發展，除了廣受消費大眾喜愛，也已吸引近8萬至10萬名服務提供者投入，顯示外送產業已成為台灣民眾不可或缺的重要服務。

彭仕邦說，制定法律之前，請先讓業者與協會發揮自律與他律的功能與角色，並強調將與政府、業界共同努力，希望能於近期正式完備「美食外送行業自律規範守則」，但也期待政府不應以個案作為通則，忽視平台經濟與新興工作型態本質。（編輯：趙蔚蘭）1081020