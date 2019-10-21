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外銷訂單轉正難 全年減幅估4%至6%

最新更新：2019/10/21 18:03
經濟部統計處21日公布9月外銷訂單金額455.3億美元，較去年同月減少4.9%，連續11個月負成長。（中央社檔案照片）
經濟部統計處21日公布9月外銷訂單金額455.3億美元，較去年同月減少4.9%，連續11個月負成長。（中央社檔案照片）

（中央社記者廖禹揚台北21日電）受到全球景氣放緩及去年高基期影響，外銷訂單今年前3季接單金額較去年同期減少6.1%，經濟部統計處預估，全年接單金額較去年成長可能性低，減幅可能落在4%至6%之間。

統計處今天公布9月外銷訂單金額455.3億美元，較去年同月減少4.9%，比原先預期減幅縮小，主因國際品牌手機新品上市，組裝代工訂單與智慧穿戴裝置接單成長皆優於預期，加上筆電接單受季底效應帶動成長。

不過，與去年高基期相比，筆電、伺服器接單仍為負成長，致整體資訊通信產品年減1%，共154.2億美元。電子產品則因記憶體與被動元件價格相對較低，抵銷終端新品推出、年底備貨及5G布建需求增溫帶來的IC設計、晶片通路商及記憶體接單成長動能，整體接單123.7億美元，年減4.3%。

資訊通信產品接單7月翻黑後，8月減幅大幅擴大至9.7%，9月則受惠於國際品牌智慧型手機新品上市，再度縮小至年減1%，統計處長黃于玲表示，目前看來第4季的傳統銷售旺季效應還是存在，但能否較去年再成長，國際品牌手機新品銷售狀況會是未來1、2個月內的觀察重點。

主要接單貨品全較去年同月呈現負成長，其中化學品年減28.7%，幅度最大，並較8月擴大近10個百分點，黃于玲說明，主要是受到美中貿易紛爭影響市場需求、國際油價下跌、海外新產能開出、部分國內廠商定檢影響，預估10月消除部分廠商定檢因素後，減幅會再縮小。

值得注意的是，隨著進入海外生產比較高的資訊通信及電子產品銷售旺季，9月海外生產比增至57%，不過，黃于玲指出，與去年同月相較，可以看出資訊通信產品、電子產品、基本金屬、化學品的海外生產比都下降，顯示廠商回台腳步仍持續在進行。

展望未來，黃于玲坦言，全年接單金額要轉為正成長，第4季每個月接單金額平均要達到543億美元以上，可能性不高，但整體減幅有望較前3季縮小。統計處估算10月接單金額為465至475億美元，由於比較基數仍高，預估年減3%至5.1%。（編輯：趙蔚蘭）1081021

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