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亞錦賽奪金 MOD創年度棒球收視紀錄

最新更新：2019/10/21 20:41

（中央社記者江明晏台北21日電）睽違18年，中華隊亞錦賽再度奪冠，中華電MOD創下平台年度棒球轉播的最高收視與點閱紀錄，全賽事觸及人數破150萬人次，Hami Video觀看數近350萬人次。

中華電信MOD、Hami Video全程轉播棒球亞錦賽，10月20日中華隊擊退強敵日本隊奪金，也讓中華電信一舉創下平台年度棒球轉播的最高收視與點閱紀錄，中華電今天發布新聞稿宣布，MOD中華隊全賽事觸及人數突破150萬人次的佳績。MOD緊接將登場12強棒球轉播，中華電信預估點閱與收視將再登高峰。

亞錦賽自15日台日大戰開始，中華電信MOD與網路獨家的Hami Video收視熱度便不斷加溫，Hami Video總流量激增3倍，觀看數近350萬人次，其中WEB版大螢幕觀戰流量超過平日7倍；MOD中華隊賽事總觸及人數破150萬人次，棒球亞錦賽專區點閱數字也提高2.5倍。

中華電表示，MOD與Hami Video雙雙在MVP火球男劉致榮終結比賽之際，流量與收視飆到最高點，MOD終場收視達2.06，電視、網路雙創本屆平台的最高紀錄。

中華電信表示， 11月中華隊將出征規模更大的世界12強棒球賽，預賽自11月3日墨西哥區率先開打，台灣區則是11月5日至7日，中華隊將依序與波多黎各、委內瑞拉、日本對決，爭取得明年奧運參賽資格。

另外，台灣羽球選手戴資穎日前也在BWF（世界羽球錦標賽）丹麥公開賽順利奪下金牌，繼續穩坐世界球后寶座，接下來戴資穎將出戰法國公開賽，首戰將面對目前世界排名40名，馬來西亞選手吳堇溦，中華電MOD也持續轉播。（編輯：張均懋）1081021

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