美中科研將壁壘分明 工研院：台灣應與美國合作

（中央社記者張建中台北22日電）美中貿易戰不斷延燒，工研院產業科技國際策略發展所副所長鍾俊元認為，美中戰略科研自主創新將壁壘分明，台灣可能要選邊站，應力求成為美國自主創新不可或缺成員。

產科國際所今天舉辦「眺望2020產業發展趨勢研討會」，鍾俊元主講「科技戰火新變局之2020六大關鍵產業趨勢」。

鍾俊元表示，美中貿易戰只是表面，關稅只是手段，最終會降下來，不過，中國已挑戰美國全球霸權地位，引發美國的憂慮，兩國終將展開科技戰。

產業可能發展情境有經貿有序管理、陣營壁壘分明與科技有序管理3大方向，鍾俊元指出，經貿有序管理情境是美方施予大幅度、高稅率關稅課徵，形成科技開放性競爭局面。

陣營壁壘分明情境是美方不僅施予大幅度、高稅率關稅課徵，並約束盟邦施以中國科技管制，形成美中陣營壁壘分明局面。

鍾俊元表示，美中貿易戰中長期發展將步入科技有序管理情境，隨著中國大幅改革，美中達成新的經貿互惠協議，但美方仍有序管制新興科技，限制中方在美投資或購併，關鍵零組件也限制輸出中方特定廠商。

鍾俊元認為，目前美中貿易戰正發展到經貿有序管理與陣營壁壘分明情境，因應美國關稅風險，供應鏈製造將被迫移地生產，地緣政治因素，也將促成具在地市場特色產銷生態。

他建議，政府應協助產業升級轉型，爭取跨國公司來台或台商返台投資，台灣企業在技術防火牆下，可積極融入中國在地生態系。

當美中貿易戰發展至科技有序管理情境，鍾俊元表示，台灣應力倡戰略科研合作，成為美國自主創新不可或缺成員，並參與美歐下世代科研生態，發揮台灣優勢與互補角色。（編輯：鄭雪文）1081022