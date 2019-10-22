亞洲生產力組織工作會議 首次在台舉辦

（中央社記者廖禹揚台北22日電）亞洲生產力組織第60屆各國生產力機構主管工作會議今天在台北開幕，也是台灣入會後首次主辦會議，經濟部政務次長王美花表示，希望藉此擴大合作，提升區域生產力與競爭力。

王美花今天出席開幕典禮致詞表示，台灣是外銷導向國家，如何維持國際競爭力是政府重要課題，幸運的是台灣有半導體、資通訊、機械等深具競爭力產業，讓台灣這個小島可以「科技島」聞名。

王美花表示，近來美中貿易戰對各國造成很大影響，尤其是對亞洲國家，台灣的情況又更特別，因為對中國出口依賴度高，智慧製造、產業轉型成為重要工作；王美花也說明，政府推動5+2產業創新計畫與新南向政策，已有效驅動產業升級轉型，並具體強化我國與周邊亞洲國家的信任及夥伴關係。

王美花指出，台灣積極推動智慧機械產業推動方案中的連結在地、連結未來、連結國際等3大策略，與亞洲生產力組織積極整合區域資源，促使產業結構升級，正面迎接工業4.0趨勢來臨的目標不謀而合。

她也期待中國生產力中心持續運用亞洲生產力組織平台，連結政府推行政策，擴大與目標會員國在經貿、產業及人才的交流上的合作規模，建立經濟共同體，提升區域生產力與競爭力，共創商機。

亞洲生產力組織工作會議為年度重要大會，每年根據會員國經濟需求及產業趨勢，規劃數十項計畫在各會員國辦理，並於工作會議提案審查各項計畫，由各會員國政府指派工業與農業代表參與。

經濟部表示，這次是中華民國加入亞洲生產力組織超過58年，首次主辦這項年度大會，本屆規劃10月22日及23日兩天會議，檢討評估往年各項計畫執行情形，並邀請部分會員國進行專題報告，以期共同促進區域經濟成長與發展。（編輯：黃國倫）1081022