市售卡式爐10廠牌抽驗 1件燃燒狀態品質不合格

經濟部標準檢驗局抽驗市售卡式爐，10件中有1件品質項目、商品檢驗標識、中文標示均不合格，不合格商品為中國大陸產製便攜式卡式爐，製造商為青島深特起電器有限公司。（標檢局提供）中央社記者廖禹揚傳真 108年10月23日

（中央社記者廖禹揚台北23日電）經濟部標準檢驗局抽驗市售卡式爐，10件中有1件品質項目、商品檢驗標識、中文標示均不合格，其中在品質項目的燃燒狀態不符規定，燃燒產生的一氧化碳濃度超標。

台灣人常在戶外休閒、餐廳或家庭中炊煮時使用卡式爐，為確保民眾使用安全，標檢局今年上半年在台南、嘉義地區透過五金賣場、購物網站等通路，隨機選購抽驗10件不同廠牌卡式爐，其中1件自中國大陸進口商品不合格。

標檢局表示，不合格商品為透過蝦皮拍賣網站購入的中國大陸產製便攜式卡式爐，製造商為青島深特起電器有限公司，售價新台幣1034元，在10件抽驗商品中價格偏高，在品質項目、商品檢驗標識及中文標示皆不合格。

標檢局針對品質項目進行構造檢查、燃氣通路氣密、燃氣通路耐壓、燃燒狀態、電器點火性能、壓力感知安全裝置等進行檢驗，該商品在燃燒狀態項目不符規定，燃燒廢氣中的一氧化碳濃度超標0.14%。

由於涉及品質項目不合格，標檢局已要求報驗義務人限期一週內下架不合格商品，若未完成，可處25萬元以上250萬元以下罰鍰，並可重複罰。

標檢局也呼籲，民眾選購卡式爐時，應認明貼有商品檢驗標示商品，並詳加確認器具名稱、型號、規格、製造日期、使用容器型式及製造商或進口商名稱、地址、電話、產地、材質等各項標示是否清楚。（編輯：楊玫寧）1081023