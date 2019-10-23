台積電大立光回檔 台股尾盤爆量小跌作收

（中央社記者吳家豪台北23日電）台股今天表現弱勢，雖有權值股鴻海及LED類股撐盤，但台積電與大立光回檔整理，金融股跌勢擴大，指數終場收跌31.58點。法人認為，近期美國科技股將公布財報，台股應避免過度積極追高。

美國企業財報不佳導致美股收黑，台股加權指數今天開低回檔整理，低點來到11209.1點，尾盤爆出新台幣91億元大量，拉抬指數約17點，終場收在11239.67點，下跌31.58點，跌幅0.28%，成交值新台幣1393.51億元。

亞系外資看好鴻海受惠於審慎控管投資、iPhone組裝業務的競爭態勢放緩，重申買進評等與目標價105元，今天鴻海股價上漲1.26%，收80.5元，成交量超過8.86萬張。

其他權值股表現，台積電昨天扮演台股創高要角後，今天回檔休息，終場下跌0.34%，收293元；股王大立光開低走低，收4310元，下跌1.82%。

LED磊晶廠龍頭晶電傳出今年第4季Mini LED（次毫米發光二極體）接單火熱，盤中觸及漲停28.4元後打開，終場仍大漲8.32%、收28元，成交量超過14萬張。

金融股今天表現弱勢，國泰金跌1.33%，收40.95元；富邦金跌0.66%，收45.2元；中信金跌0.47%，收21元；兆豐金漲0.17%，收29.2元。

國泰證期表示，近期指數上揚時出量，震盪拉回時量縮，價量維持正向格局，加上指數震盪後創29年以來新高，市場氛圍將持續維持樂觀，盤面之中電子與傳產輪流表現，但近期仍將面臨美股重量級科技類股財報，因此雖操作維持偏多，仍應避免過度積極追高，在量縮震盪時可偏多布局。（編輯：楊玫寧）1081023