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台北101跨年秀再升級 煙火搭配台灣動畫

最新更新：2019/10/23 15:41
台北101表示，今年搭配煙火的跨年動畫，將由台灣知名的動畫團隊「臺灣吧」操刀。圖為2019年1月1日跨年煙火畫面。（中央社檔案照片）
台北101表示，今年搭配煙火的跨年動畫，將由台灣知名的動畫團隊「臺灣吧」操刀。圖為2019年1月1日跨年煙火畫面。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳柏緯台北23日電）邁入第16年的台北101跨年活動，將沿用過去兩年廣受好評的LED燈網（T-Pad）。台北101表示，今年的燈網升級、影像更清楚，搭配煙火的動畫，將由台灣動畫團隊「臺灣吧」製作。

距離跨年僅剩70天左右，台北101今天正式對外說明今年的跨年活動規劃，不但沿用過去兩年廣受好評的T-Pad，而且14萬顆LED燈全部重新開模製作，顯像與彩度全面升級。

今年搭配煙火的T-Pad跨年動畫，將由台灣知名的動畫團隊「臺灣吧」（Taiwan Bar）操刀。

台北101營運長劉家豪說明，今年101跨年煙火的總經費預估新台幣6000萬元，其中包含施放煙火、建置T-Pad與動畫製作等。他進一步說明，為了響應環保，今年煙火的數量會較往年少，但是今年主秀的時間仍會維持至少300秒的水準，會強化煙火與動畫的互動，讓民眾有不同的感受。

搭配煙火的T-Pad動畫，今年邁入第3年，過去兩年都是由台灣的動畫團隊操刀，今年也不例外，由「臺灣吧」製作。「臺灣吧」製作了不少膾炙人口的網路動畫作品，而且以台灣黑熊、帝雉等台灣動物為原型製作的動畫角色廣受歡迎。

過去兩年101也利用T-Pad播放倒數影像，第一年是台灣巨砲陳金鋒、第二年是台灣之光，至於今年安排的橋段，台北101表示會和往年不同，但具體內容則暫時不透漏。（編輯：楊凱翔）1081023

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