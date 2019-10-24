美食外送平台自律公約出爐 颱風天將調整服務範圍

台灣協作暨共享經濟協會24日公布美食外送平台業者自律公約，也呼籲盡快催生適合外送平台以及外送員作業型態的商業保險。中央社記者王騰毅攝 108年10月24日

（中央社記者蔡芃敏台北24日電）台灣協作暨共享經濟協會今天公布美食外送平台業者自律公約，其中，各界關注的「外送夥伴安全保障」，除了確認外送夥伴的保險保障外，未來也將比照政府機關颱風與異常氣候標準，暫停平台服務或調整服務範圍，保障外送員安全。

台灣協作暨共享經濟協會同時呼籲，盼能儘速催生適合外送平台、外送員的商業保險，以及積極發展數位新經濟與符合新世代的法規環境，協會將持續與相關部會溝通。

國發會日前邀集外送平台業者開會，協會以及與會業者會中初步達成5點共識。社團法人台灣協作暨共享經濟協會今天透過新聞稿表示，「美食外送平台業者自律公約」正式出爐。

理事長彭仕邦表示，很高興見到業者發揮自律精神，在短時間內凝聚產業共識，顯示業界對自律的高度重視。首波響應業者包括Uber Eats、Deliveroo 戶戶送、GoGoVan、 Lalamove，希望公約能夠作為未來與政府各界討論的基礎。

自律公約內容包含外送夥伴安全保障、食品安全把關、消費者權益促進等。其中，各界關注的「外送夥伴安全保障」有七大點內容。

第一，將確認外送夥伴於上線提供服務前應備有相關保險保障。

第二，確認外送夥伴具備相關駕駛執照與資格。

第三，在不影響用戶隱私權並在法律允許的前提下，妥善運用平台資料與數據，強化與交通主管機關及道路安全執法機關良性合作與互動，以有效減少道路事故風險。

第四，共同提升外送夥伴道路交通安全意識。

第五，比照政府機關颱風與異常氣候標準，暫停平台服務或調整服務範圍，保障外送員安全。

第六，依平台營運狀況，制定外送夥伴危害辨識標準，並進行告知。

第七，推動與外送員間相關聯繫機制，盡合理努力提供外送員協助。

彭仕邦指出，過去幾週蒐集業界意見與政府溝通的過程中，發現缺乏妥適的「商業保險」是目前平台業者普遍面臨的問題。協會將持續與金管會、勞動部、交通部、國發會以及保險業者或公協會等溝通，盼能夠於近期催生適合外送平台以及外送員作業型態的商業保險。

彭仕邦建議，目前以服務業為核心的勞動基準定義不明，隨著數位經濟興起，彈性自由工作已成趨勢，呼籲政府應該正面應對，積極發展數位新經濟與符合新世代、不同型態工作者期待的法規環境。（編輯：紀淑芳）1081024