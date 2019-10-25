推特軟體凸槌嚇跑廣告主 業績差股價暴跌逾20%

（中央社記者尹俊傑紐約24日專電）社群媒體公司推特今天公布第3季廣告軟體出毛病，部分廣告主卻步，損及當季營收與獲利，本季業績也恐受影響。這次事件重創投資人信心，導致推特股價暴跌逾20%。

推特（Twitter）以微網誌服務起家，近年和搜尋引擎Google與社群媒體一哥臉書（Facebook）等網路巨擘深耕數位廣告，事業蒸蒸日上。推特上季雖吸收更多用戶，但合作廠商下的廣告減少，華爾街對推特成長前景存疑，使推特栽了大跟斗。

推特股價跳空開低，終場暴跌20.8%，收在30.75美元，單日市值蒸發逾60億美元。

推特在股東信中表示，第3季發現廣告目標鎖定軟體故障，雖然及時修復，推特鎖定廣告目標並與合作夥伴分享資料的能力仍受影響。這意味業者在推特放的廣告可能無法有效觸及目標族群，導致廠商7、8月暫停或減少下廣告，連帶影響推特廣告收入。

推特今天揭露前未曾公開此事，執行長杜錫（Jack Dorsey）與分析師通話時坦言公司出了紕漏，但他強調內部很快發現困擾推特廣告事業的毛病，並已排除問題。

根據盤前公布的財報，推特第3季營收年增9%，達8.24億美元，低於市場預期的8.74億美元，也創2017年以來最低年增率。

廣告占推特總營收約85%，在軟體故障影響下，推特當季廣告收入7.02億美元，較去年同期成長8%，但遠低於市場預期的7.56億美元。推特並警告，這次故障對廣告收入的負面影響恐延續到本季，進一步打擊投資人信心。

推特財報出爐前，華爾街對這家成立13年多的公司期待甚高。根據加拿大皇家銀行（RBC）統計，過去21季，推特有17季營收超越自身預測。

即使利空不斷，推特仍有好消息值得慶幸。推特公布，可變現每日活躍用戶數（mDAUs）較第2季增加600萬，達1.45億，用戶成長比市場預期多一倍，年增17%，也創今年最佳表現。（編輯：高照芬）1081025