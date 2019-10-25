台股加權股價指數漲多回檔 櫃買指數補漲創高

（中央社記者韓婷婷台北25日電）台股自9月底以來上漲近千點，漲幅逼近10%，在短線漲多下，今天上市指數出現漲多回檔，資金流向中小型股，櫃買指數盤中創下今年新高，最高觸及145.20點。

截至10時30分，加權股價指數下跌15.45點，為11304.69點，成交值新台幣673億元，雖然台積電穩在平盤之上，但短線大漲的鴻海出現回檔走勢，加上股王大立光走弱，資金從權值股流向中小型股。上市指數雖回檔，但仍穩在5日線11262點之上。

分析師表示，國慶連假後外資積極買進台股，不但連買9個交易日，買超金額也達830億元，力推指數一度突破11300點，創29年以來新高，外資連續性強勁買盤也吸引原本持觀望態度的內資陸續跟進，櫃買指數也創下去年8月14日以來新高，補漲意味相當濃厚。

分析師指出，台股短線價量關係仍在多頭架構中，多頭僅需小心短線漲多引發的技術性回檔，待短、中期均線跟上修正乖離後，台股還有機會再攻一波，不過，美中貿易談判是否如外界預期順利，是否可能橫生變數，則需要密切關注，短線盤面個股輪動格局留意高低基期波動。

法人則指出，在外資買盤力挺下，台股週線可望連續2週收紅，在指數空間拉大下，個股表現也有上調空間，即將公布的10月營收表現及第3季季報數字將讓股價回歸基本面。（編輯：楊玫寧）1081025