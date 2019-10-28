5G射頻基地台測試助攻 法人估精測目標價破千元

（中央社記者鍾榮峰台北28日電）5G射頻和基地台晶片測試加持，中華精測明年業績有機會續創歷史新高，今天盤中股價最高來到913元，漲3.75%。法人估目標價有機會超過千元大關。

本土法人報告指出，半導體晶圓先進製程持續演進，IC設計複雜程度越來越高，後段測試需求明顯增加，先進製程晶圓產量放量，對應的凸塊間距窄，高精密測試量增，精測探針卡可因應未來5奈米甚至3奈米晶圓先進製程的測試需求。

法人預期台積電5奈米製程明年進入量產後，精測業績可望受惠明顯成長。

除了測試應用處理器（AP）外，精測也擴大在射頻元件和電源管理晶片測試比重，尤其是精測切入5G射頻元件測試，跨足sub-6GHz和毫米波（mmWave）頻段的射頻元件測試。

法人指出，精測也切入中國5G基地台大廠特殊應用晶片的測試供應鏈，此外中國大廠在5G基地台布建市占率超過6成，也有利精測探針卡出貨表現。

加上中國主要手機廠商加速關鍵零組件「去美國化」策略，晶片後段測試轉移到非美系的供應鏈，精測也可望接續受惠。

展望明年業績，精測日前預估成長可期，明年第3季開始垂直探針卡業績可望顯現。

法人預估，精測今年第4季業績還是有傳統淡季影響，由於第3季營收基期創高，預估第4季業績可能季減約雙位數百分點。不過明年整體業績預估可望成長25%以上，有機會超過新台幣42億元，創歷年新高。法人並預估精測目標價可超過千元大關。（編輯：鄭雪文）1081028