更多編輯台推薦新聞：
包浩斯建校百年 邀台灣4藝術家與德國威瑪老建築對話
文化

包浩斯建校百年 邀台灣4藝術家與德國威瑪老建築對話

影片／謝淑薇女雙小組賽勝出 WTA年終總決賽開紅盤
運動

影片／謝淑薇女雙小組賽勝出 WTA年終總決賽開紅盤

專題／2020大選求勝 蔡韓陣營都搶攻年輕選票
政治

專題／2020大選求勝 蔡韓陣營都搶攻年輕選票

專題／非洲豬瘟照妖鏡 照出中國防疫與官僚漏洞
兩岸

專題／非洲豬瘟照妖鏡 照出中國防疫與官僚漏洞

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
接見盧森堡議員 蔡總統：歐洲挺台力道前所未見
首頁 / 證券

5G射頻基地台測試助攻 法人估精測目標價破千元

最新更新：2019/10/28 11:34

（中央社記者鍾榮峰台北28日電）5G射頻和基地台晶片測試加持，中華精測明年業績有機會續創歷史新高，今天盤中股價最高來到913元，漲3.75%。法人估目標價有機會超過千元大關。

本土法人報告指出，半導體晶圓先進製程持續演進，IC設計複雜程度越來越高，後段測試需求明顯增加，先進製程晶圓產量放量，對應的凸塊間距窄，高精密測試量增，精測探針卡可因應未來5奈米甚至3奈米晶圓先進製程的測試需求。

法人預期台積電5奈米製程明年進入量產後，精測業績可望受惠明顯成長。

除了測試應用處理器（AP）外，精測也擴大在射頻元件和電源管理晶片測試比重，尤其是精測切入5G射頻元件測試，跨足sub-6GHz和毫米波（mmWave）頻段的射頻元件測試。

法人指出，精測也切入中國5G基地台大廠特殊應用晶片的測試供應鏈，此外中國大廠在5G基地台布建市占率超過6成，也有利精測探針卡出貨表現。

加上中國主要手機廠商加速關鍵零組件「去美國化」策略，晶片後段測試轉移到非美系的供應鏈，精測也可望接續受惠。

展望明年業績，精測日前預估成長可期，明年第3季開始垂直探針卡業績可望顯現。

法人預估，精測今年第4季業績還是有傳統淡季影響，由於第3季營收基期創高，預估第4季業績可能季減約雙位數百分點。不過明年整體業績預估可望成長25%以上，有機會超過新台幣42億元，創歷年新高。法人並預估精測目標價可超過千元大關。（編輯：鄭雪文）1081028

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報