夜市抵用券 花蓮東大門夜市回收10萬張居冠

（中央社記者顧荃台北28日電）經濟部發放夜市抵用券促進觀光，至今回收47萬張；其中花蓮東大門夜市回收近10萬張，成為排行榜第一名。政務委員龔明鑫今天說，東部夜市受陸客限縮衝擊，夜市抵用券成效符合政策方向。

配合政府擴大秋冬國旅第二波獎勵，自由行旅客只要入住有參加交通部觀光局優惠活動的旅宿業者，除獲得觀光局新台幣1000元住宿折價外，經濟部並每房發給夜市抵用券200元（面額50元4張），自9月16日起實施。

龔明鑫下午受訪時表示，目前經濟部發給旅宿業的夜市抵用券有580萬張，其中旅宿業已發給旅客182萬張，由住宿客持券前往夜市消費後，已回收47萬張。其中以東部地區回收最多，包括宜蘭、花蓮與台東，共回收19萬張；其次是南部14.6萬、中部7.1萬、北部6.3萬張。

龔明鑫說，根據統計，在個別夜市排行中，花蓮東大門夜市獨占鰲頭，回收近10萬張夜市抵用券，受惠最大；第二名以後的夜市則名次時常變動。

龔明鑫指出，中國限縮陸客來台觀光，東部跟南部夜市受到的衝擊相對較大，夜市抵用券推出後，可看出對東部與南部夜市產生的效益較佳，與政策方向符合。往後兩個多月內的活動期間內，估計將再發出400萬張夜市抵用券。

另外，經濟部自10月7日起推出商圈小型店家促進消費計畫，民眾在商圈內的小型店家使用行動支付消費，政府將提供消費金額10%回饋、行動支付業者提供5%以上回饋。

龔明鑫表示，根據該計畫上路1週後的統計，商圈小型店家的行動支付交易額達新台幣1200多萬元，回饋約130幾萬，超過10%；該計畫不僅促進消費活動，也帶動小型店家的行動支付相關設備升級。（編輯：蘇志宗）1081028