蘋果財報優預期 蘋概三雄股價穩健

（中央社記者鍾榮峰台北31日電）蘋果（Apple）財報優於預期，財測看佳，台股蘋概三雄股價吟高調，其中台積電一度突破300元再創新高，股王大立光強勢，鴻海走勢相對穩健。

蘋果公布2019會計年度第4季（截至今年9月28日）財報，當季營收640.40億美元，創歷年同期新高，當季每股稀釋純益3.03美元，也創歷年同期新高。

展望2020會計年度第1季（截至今年12月底）財測，蘋果預期當季營收約855億美元到895億美元，超越市場預期，毛利率在37.5%到38.5%區間。法人預估有機會創歷史單季新高。

蘋概三雄今天股價相對強勢，晶圓代工龍頭台積電美國存託憑證（ADR）再創歷史新高，帶動台積電今天股價持續走高，開盤站上新台幣300元關卡，盤中最高達301.5元，再改寫歷史新高。

不過台積電終場翻黑回落300元之下，收在298.5元，下跌0.33%。

鴻海最高來到81.4元，上揚近1.5%，守穩填息後波段高點，市值最高來到新台幣1.12兆元。鴻海終場收在80.6元，小漲0.5%，市值守穩1.11兆元。

股王大立光強勢表態，盤中衝上4500元大關，最高來到4505元，漲185元，漲幅4.28%。大立光終場收在4470元，上漲3.47%。

受惠7奈米製程高度成長，台積電下半年業績可望逐季創歷史新高，全年營收也將較去年微幅成長，續創歷史新高，表現優於業界水準。

據統計，外資法人10月來共大舉買超台積電超過12萬張，帶動台積電股價自272元，一路攀高突破300元，股價漲29.5元，漲幅10.84%，市值大增7650億元。

大立光產能持續滿載，陸續開出新產能，預計今年底前新廠房的空間就會用完，展望第4季，公司先前指出，10月看來與9月拉貨動能差不多，11月營運就算下滑也不會太嚴重，能不能與10月持平仍要看客戶拉貨狀況。

展望鴻海第4季營運，法人指出可望持續受惠旺季季節性拉貨力道，蘋果新款iPhone 11全機種系列出貨看佳，可望帶動鴻海在中國大陸鄭州和深圳兩大廠區出貨表現，預估第4季將是今年營運高峰，業績有機會續創新高。10月以來外資法人買超鴻海累計超過22萬張。（編輯：鄭雪文）1081031