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主計總處上修第3季GDP概估至2.91%

最新更新：2019/10/31 17:36
行政院主計總處31日發布2019年第3季經濟成長率概估為2.91%，優於預期，有望進一步推升全年GDP表現。中央社記者鄭傑文攝　108年10月31日
行政院主計總處31日發布2019年第3季經濟成長率概估為2.91%，優於預期，有望進一步推升全年GDP表現。中央社記者鄭傑文攝　108年10月31日

（中央社記者潘姿羽台北31日電）主計總處今天發布2019年第3季經濟成長率概估為2.91%，較預測數增加0.24個百分點，主因是國內產能提升，國外淨需求及國內投資優於預期所致。

主計總處8月發布的經濟預測，估2019年經濟成長率為2.46%，第1季至第4季分別為1.83%、2.40%、2.67%、2.90%；不過今天公布的第3季經濟成長率概估優於預期，有望進一步推升全年GDP表現。

主計總處概估今年第3季經濟成長率為2.91%，這也是去年第3季以來、近5季最大增速。（編輯：張均懋）1081031

主計總處8月發布的經濟預測，估2019年經濟成長率為2.46%，第1季至第4季分別為1.83%、2.40%、2.67%、2.90%，31日發布第3季經濟成長率概估為2.91%，優於預期。中央社記者鄭傑文攝　108年10月31日
主計總處8月發布的經濟預測，估2019年經濟成長率為2.46%，第1季至第4季分別為1.83%、2.40%、2.67%、2.90%，31日發布第3季經濟成長率概估為2.91%，優於預期。中央社記者鄭傑文攝　108年10月31日
行政院主計總處31日公布2019年第3季經濟成長率概估為2.91%，這是去年第3季以來、近5季最大增速。中央社記者鄭傑文攝　108年10月31日
行政院主計總處31日公布2019年第3季經濟成長率概估為2.91%，這是去年第3季以來、近5季最大增速。中央社記者鄭傑文攝　108年10月31日

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