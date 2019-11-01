5G換機潮蓄勢待發 中國手機登台搶灘

5G手機近期陸續登台搶市，尤以中國品牌最為積極，繼vivo之後，華為也宣布將在台開賣5G雙卡手機。（取自華為官網）中央社記者江明晏傳真 108年11月1日

（中央社記者江明晏台北1日電）台灣5G頻譜將在12月競標，預估明年下半年開台，5G手機近期陸續登台搶市，尤以中國品牌最為積極，繼vivo之後，華為也宣布將在台開賣5G雙卡手機，瞄準5G換機潮。

由於美國、韓國、英國等國家已開放5G服務，多數國家也將在明年加入5G行列，引爆5G手機需求，自三星（Samsung）推出第一款Galaxy S10 5G起，LG、Huawei、小米、OPPO、vivo、中興等手機大廠都陸續發表支援5G的手機，至少已有15款手機上市，但由於台灣尚未提供5G服務，5G手機還不普遍。

不過，vivo日前在台發表NEX 3，搭配隱藏式壓感按鍵，螢幕占比達99.6%，已可支援5G，成為話題，新機並延續第一代升降式前置鏡頭設計、6400萬畫素主鏡頭，配備高通驍龍855 Plus八核心處理器，10月29日開賣，售價新台幣2萬6990元。

華為在2019年智慧手機全球出貨量已突破2億支，銷售屢創新高，今天宣布將在台推出全球首款5G雙卡手機HUAWEI Mate20 X 5G ，搭載自家Kirin 980 7nm 八核心處理器及Balong 5000 7nm 5G晶片，即日起至11月6日在華為指定通路預購，預計11月7日起正式在台上市，建議售價2萬9900元，但是否搭載GMS系統，以及電信商是否會引進銷售，仍是市場關注焦點。

三星今年8月在台開賣Galaxy Note10系列，由於台灣還沒有5G，三星先引進LTE版本，也看好Note 10整體銷售不會受到5G前的換機觀望潮影響，預估將比前一代Note 9成長20%，三星強調，「明年上半年已為台灣準備好5G產品」。

各大手機品牌商今年在5G手機算是小試水溫，明年5G手機將更「軍容壯盛」，傳出華為已有超過十款獲得認證的5G機種，小米創辦人雷軍也透露，小米明年將推出十款以上的5G手機。另外，索尼也傳明年在日本市場推出的機艦機種，將全數為5G機型；諾基亞也將推出中階5G手機。

關於蘋果在5G上的布局，日經亞洲評論報導，消息指出，蘋果準備明年開始生產旗下首款5G iPhone，其中包括3款旗艦機型，將搭載高通（Qualcomm）新一代Snapdragon X55 5G基頻晶片，以及台積電先進5奈米製程生產的最新A14處理器。（編輯：張均懋）1081101