新台幣小幅回檔 匯銀人士看好升勢仍有3利多

（中央社記者潘姿羽台北1日電）新台幣昨天在美國降息題材助攻之下，上演慶祝行情，攻破30.5元關卡，續創逾15個月新高紀錄，今天則小幅回檔，新台幣兌美元收盤收30.479元，貶1.7分，台北及元太外匯市場總成交金額14.81億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為30.500元，最高30.448元、最低30.515元；外匯交易員表示，外資還是偏匯入，但因投信的美元買盤進場不少，兩股力道拉鋸之下，波動區間蠻窄。

外匯交易員接著分析，儘管新台幣稍稍回檔，在3大因素支撐之下，後續走勢依舊看升；第一，台灣經濟數據穩健，主計總處昨天公布今年第3季經濟成長率概估為2.91%，較預測數大幅成長0.24個百分點，也是近5季最大增速，有助於鞏固市場信心。

其次，出口商已經累積不少賣壓，外匯交易員指出，昨天新台幣盤中一度觸及30.3元，出口商擔心未來會一路走高，即使現在不追價賣出，也一定會掛賣單，「現在30.500上面賣單蠻多的」；也就是說，新台幣貶至30.5元時，出口商拋匯賣壓隨即出籠，讓新台幣「貶不下去」。

第三，台股表現亮眼，依舊續創新高。外匯交易員表示，經濟基本面佳、台股後市可期，這樣的環境下，新台幣沒有什麼貶值的理由，後續往升值方向測試的機會仍大。（編輯：楊凱翔）1081101