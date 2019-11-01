美中貿易談判雖傳有變數 亞股多收紅

（中央社香港1日綜合外電報導）亞洲股市今天多數收高，雖然稍早有報導傳出，中國官員懷疑能否與美國達成長期貿易協議，助長對美中貿易談判的憂慮，但市場克服了這些憂慮，表現由弱轉強。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在演說中表示，中國對美國「確實懷有敵意」，北京當局因而指控白宮惡毒攻擊。此事也增添投資人的不安。

美中雙方正要敲定初步貿易協議，這是兩國更廣泛協議的第一部分，高層談判代表預定今天稍後進行電話會談。

美中長期的貿易爭端近來談判似有進展，相關消息最近幾週給了世界股市亟需的支撐，大多股市都漲了不少。

華爾街股市的標準普爾500指數10月30日創下新高後，有報導傳出中國官員對於是否能與美國達成全面長期貿易協議抱持懷疑態度，導致美股昨天收黑。

儘管如此，亞洲股市早盤出現賣壓後，稍後大多轉強走高，以收紅結束本週交易。

香港股市終場上漲0.7%，創下9月中以來的新高。儘管數月來時常出現暴力衝突的抗議活動重創觀光和零售業，加上貿易戰的衝擊，使香港第3季經濟成長率跌幅高於預期，股市仍表現強勁。

上海股市勁揚將近1%，主因新公布的中國製造業採購經理人指數創兩年多新高，緩和了中國統計局昨天公布官方製造業採購經理人指數下降引發的憂慮。

首爾股市上漲0.8%，台北股市上漲0.4%，雪梨股市小漲0.1%。不過，東京股市下跌0.3%，威靈頓和雅加達股市也下跌。（譯者：林治平）1081101