掌握英國脫歐與北歐商機 貿協市調助業者找出路

（中央社記者廖禹揚台北1日電）為協助業者掌握英國脫歐及瑞典、芬蘭等北歐國家商機，外貿協會派員前往當地蒐集市場資訊，並將於11月中旬公布調查結果，協助國內業者在全球經貿瀰漫不確定性下掌握商機。

中華民國對外貿易發展協會今天發布新聞稿表示，11月13、14、15日將分別在台北、高雄及台中舉辦市調報告會，分享研究員前往瑞典及芬蘭實地拜訪所得市場資訊，並就英國脫歐現狀分析可掌握的商機。

外貿協會表示，英國2016年進行脫歐公投至今已近3年半，這次特別就英國脫歐可能發展、影響與機會進行分析，並調查當地業者對此提前進行的布局及應變，分析台灣業者可掌握的商機。

此外，針對北歐兩大重要市場瑞典及芬蘭，外貿協會今年也派員拜訪15家當地公司與商工會，積極布建連繫合作管道，深入發掘潛在商機。

外貿協會指出，歐盟是台灣重要貿易夥伴，去年出口至歐盟金額約291.7億美元，占總出口額近9%，年增8.8%，而在今年全球受美中貿易戰、英國脫歐、日韓貿易戰等不確定因素影響下，台灣業者也面臨嚴峻市場考驗，希望藉由這次市調分享，協助業者找到新的出路。

北、中、南3場次分別將在台北世貿一館、外貿協會台中辦事處、外貿協會高雄辦事處舉行，即日起至11日可至網站（https://events.taiwantrade.com/BREXIT0SE0FI）報名。（編輯：蘇志宗）1081101