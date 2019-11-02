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出席大專創新競賽 陳副總統：推動邁向智慧國家

最新更新：2019/11/02 17:59

（中央社記者侯姿瑩台北2日電）副總統陳建仁今天出席大專校院資訊應用服務創新競賽時表示，政府已核定「台灣5G行動計畫」，將投入204億餘元，將帶動台灣更多創新應用服務，實現台灣邁向智慧國家的願景。

總統府發布新聞稿表示，副總統今天出席「2019第24屆大專校院資訊應用服務創新競賽」，肯定今年競賽主題都與政府政策、產業趨勢緊密結合，不僅為台灣產業注入新能量，也與新南向國家優秀團隊深化彼此夥伴關係。

陳副總統致詞時說，這是他連續第3年出席大專校院資訊應用服務創新競賽，每當踏進競賽會場就能感受到青年學子的正能量、創新力與活力。

他指出，總統蔡英文上任以來，將「數位國家、智慧島嶼」設定為重要發展戰略，積極推動「數位國家創新經濟發展方案」，也將「全方位培育數位創新人才」視為台灣未來發展的重大關鍵。

他說，近來，包括Google、IBM等外商企業來台增加投資或開辦創新研發中心，因為這些企業看到台灣有最重要的資源，也就是台灣人的頭腦。這些企業夥伴善用台灣的資源，也使台灣經濟越來越蓬勃發展。

另外，副總統提到，這項競賽每年都有近百所大專院校、800多個校隊、將近4700人次參賽報名，獲獎率只有5%，是全國競爭最激烈、資通訊人才最密集的競賽平台。今年所設立的智慧製造、AI、資安、智慧聯網、開放資料、雲端運算等競賽主題，都與政府政策、產業趨勢緊密結合，能為台灣產業注入新能量。

陳副總統指出，這項競賽歷經24年，能持續擴大的原因在於從產業需求出發；在競賽之後，主辦單位還會提供諮詢服務、串接相關部會及國內外資源，持續提供商品化、事業化的協助。

他也提到，政府今年5月核定「台灣5G行動計畫」，預計4年將投入204億餘元，相信將帶動國內更多創新應用服務，驅動產業創新及數位轉型，實現台灣邁向智慧國家的願景。

此外，副總統強調，在「新南向政策」上，人才交流是創造台灣與各國互惠共贏的重點合作模式之一。他很高興看到這項競賽近年已設立「亞太交流組別」，邀請新南向國家優秀團隊來台交流，深化彼此夥伴關係。8年來已邀請10個經濟體、超過130個亞太團隊參賽，讓這項競賽躍升為國際級的競賽平台。（編輯：楊玫寧）1081102

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