紐倫堡發明展台灣隊獲6金 參賽作品量驟減

（中央社記者林育立柏林3日專電）第71屆紐倫堡發明展（iENA）今天落幕，台灣代表團表現亮眼，獲得6面金牌。但是受景氣和教育部刪除大專院校學生出國參賽補助等因素影響，今年參賽作品明顯下滑到只剩20件。

台灣代表團今年有20件作品參賽，拿下6金、7銀、4銅共17面獎牌。駐慕尼黑辦事處處長許聰明特地到場代表總統蔡英文、副總統陳建仁頒贈賀電。

代表團團長沈毓豪接受中央社記者訪問時指出，參賽的台中明德中學沈伯尉和勤益科技大學詹敏照共同發明的作品「排水管疏通裝置」，已有廠商表達技術合作意願，可見台灣年輕學生的發明實力不容小覷。

不過，相較於過去2年還有逾40件作品參賽，台灣今年僅有20件，數量顯著下滑；反觀中國、韓國、俄羅斯參賽的人數和件數有逐年增加的趨勢。

對此，沈毓豪表示，景氣不佳及教育部刪除大專院校學生出國參賽補助，的確影響業者和學生的參與意願。

此外，今年邁入第71屆的紐倫堡發明展不僅歷史悠久，也公認是最公正的國際發明展，學校派學生參賽得花大筆經費，卻不一定能拿到好成績，也導致一些學校不敢參加。

因此，沈毓豪呼籲政府，應制定一套國際參賽獎勵辦法，讓國人和企業的優秀發明在國際上大放異彩。(編輯：韋樞)1081103