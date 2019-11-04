台股續創新高 顧立雄：產業回流帶動基本面轉骨

（中央社記者劉姵呈台北4日電）台股續刷新高紀錄，今天盤中指數來到11550點，金管會主委顧立雄表示，台灣受惠美中貿易戰轉單效應、產業回流等，正在進行「轉骨計畫」，是提供未來台股基本面很重要因素。

金融監督管理委員會主委顧立雄上午赴立法院財委會進行專題報告並備質詢，針對媒體詢問台股續創新高，盤中大漲逾百點，衝破11550點，顧立雄表示，台股還是要看基本面，投資人應「居高思危、戒慎恐懼」。

顧立雄說，金管會主委無法對大盤指數預測或評論，會以資本市場健全作首要考量，不過，從台灣經濟表現來看，主計總處公布第3季經濟成長率2.91%，遠高於原來預估的2.4%，接下來要再看第4季的表現；再者，要觀察美中貿易轉單效應，上市櫃公司營收可否有至少持平或一定成長；第3，美中貿易談判、美國經濟數據表現、英國脫歐、香港反送中後續發展等，都是後續要關注的變數。

顧立雄認為，台灣受惠美中貿易戰轉單效應、產業回流等，現階段正在進行「轉骨計畫」，若製造業、ICT產業等能轉移製造基地回來，是提供台股基本面穩健很重要因素；另外，台灣經濟表現好不好，要跟全球經濟作相對比較，若台灣明年經濟表現相對穩健，台股仍會有一定支撐力道。

目前台股散戶交易占比在6成以下，顧立雄補充，有不少投資人是透過基金定期定額長期投資台股，相較過去全民瘋台股的時代，現在是相對健康的市場，仍得看台股的基本面是否能持續吸引外資、法人資金加碼。（編輯：張均懋）1081104