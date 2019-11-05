陳副總統：台美人才交流合作蓄勢待發

（中央社記者廖禹揚台北5日電）台美合作推動人才循環大聯盟計畫，副總統陳建仁今天表示，台美產業人才交流合作已蓄勢待發，除政府政策要更完善，也邀請產業積極投入，希望未來打造台灣成為亞洲軟實力典範。

美國在台協會（AIT）與經濟部等單位合力推動人才循環大聯盟計畫（TCA），陳副總統今天出席TCA高峰會致詞表示，人才是企業變革的要角、企業最終的財富；而台灣當前面臨如何育才、留才、攬才的挑戰，為培養及促成人才國際交流，政府特別與AIT鏈結雙方政府與產業界資源，共同發展人才循環大聯盟計畫。

陳副總統表示，藉由這項計畫，不僅可健全台灣人才發展環境，還能促進台美雙方人才交流，建立跨國人才庫、培養精通數位科技專業人才與國際接軌，並積極推動台灣與理念相同夥伴之間的人才流通，拓展台灣國際能見度；政府也會致力解決人才循環大聯盟白皮書中，台美人才交流時可能遇到的行政、監管、法律等障礙。

陳副總統說，台美產業人才交流合作，可說是已經蓄勢待發，除了政策上完善各項制度，政府也邀請企業積極投入，期盼這項人才交流循環模式，未來也能複製建立到其他國家地區，打造台灣成為亞洲軟實力的新典範。

經濟部長沈榮津致詞時也說明，此計畫會先以產業實習職缺方式，由台美產業提供短期實習培訓職缺，加強雙邊交流，建立跨國人才庫，其次帶動台灣產業人才到美國實務交流，並透過美國大廠專業人士來台傳授高階技術，深化台美產業合作，以台美產業同盟作為第一階段目標，同時以產業合作模式，希望吸引各國相繼加入產業國際合作生態鏈。（編輯：黃國倫）1081105