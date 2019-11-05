台股尾盤百億資金進場 指數拉高站上11600點

（中央社記者韓婷婷台北5日電）台股創新高後欲罷不能，今天上演開高走高戲碼，由台積電領軍、鴻海、大立光助攻下，指數最後一盤出現百億元買盤，強拉指數近37點，站上11600點。

加權股價指數終場上漲87.18點、漲幅0.75%，收在11644.03點，成交值新台幣1528.02億元，電子股還是多方主將，台積電收盤以310.5元再寫歷史新高價，鴻海站上90元大關，短短3個交易日大漲11.66%，大立光也收在4615元、創5月9日以來收盤新高價。

分析師指出，蘋果（Apple）股價頻創新高，帶給多頭不少信心，加上外資自9月初後連連買超，2個月漲逾千點，價量關係也未出現失控現象，籌碼面仍屬穩定，僅技術面正乖離較大，短線可能浮現獲利了結賣壓。

分析師表示，雖然台股短線漲多，但多頭不用過度擔心，這波台股上漲主要由電子權值股領軍，中小型個股雖也有表現，但整體漲幅尚未跟上，在蘋果iPhone 11熱賣、Air Pod Pro市場反應不錯下，中小型蘋概股有機會接棒而上。

展望後市，中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，資金寬鬆、貿易戰暫歇與企業獲利攀高等3大原因，可望推升後市，加上持續1年多的貿易戰使得基期偏低，市場預期明年上半年業績年成長機率高，加上蘋果看好5G手機的強勁需求，樂觀看待明年iPhone出貨量，因此整體偏向正向。

法人認為，外資仍將是台股後續能否持續上攻的主力部隊，隨著本週上市櫃公司陸續公布10月營收、緊接著還有第3季財報，基本面佳、第4季至明年產業景氣透明度高的個股可望成為資金青睞的標的。（編輯：張均懋）1081105