英出口信貸局提供融資擔保 助台興建離岸風場

（中央社記者侯姿瑩台北5日電）英國政府出口信貸機構「英國出口信貸局」今天宣布，將提供新台幣92億的專案融資擔保，支持英國企業協助台灣興建大型離岸風場。這項離岸風場計畫包含興建可供綠能達3.76億瓦的全新風機。

英國出口信貸局發布新聞稿表示，將提供新台幣92億的專案融資擔保，支持在台灣興建的一個離岸風場。海能風電風場由麥格理綠投資集團與上緯新能源共同領導開發，計畫內容包含興建47座可供應綠能總裝置容量達3.76億瓦的全新風機。這是台灣在2025年前達成20%電力來自再生能源目標計畫的一部分。

由於英國出口信貸局的支持，英資企業將可參與海能風電離岸風場的興建，協助開啟英國離岸風電產業的出口潛能。

英國出口信貸局指出，英國是全球最大離岸風能生產國之一；英國的離岸風電產能占全歐洲的44%以上。英國出口信貸局這次直接以新台幣提供信貸支持；新台幣是該局可提供逾60種指定融資貨幣之一，保護買方免於市場波動影響，提高國際市場向英國採購的吸引力。

出口信貸局執行長泰勒（Louis Taylor）透過新聞稿表示，「英國是生產離岸風能的世界領袖，英國出口信貸局致力讓英國在此產業的世界級企業儘可能向國際擴展」。透過支持海能風電計畫，英國出口信貸局將讓這些機會得以在新的市場實現，同時協助台灣減少倚賴石化燃料。

英國駐台代表唐凱琳（Catherine Nettleton）說，很高興看到英國政府的出口擔保機構在台灣達成該局第一項國際離岸風電融資擔保專案，證明台灣再生能源產業的商機規模。

唐凱琳表示，英國是台灣發展離岸風電產業的密切夥伴，現今已有18家英國離岸風電供應鏈廠商在台灣成立辦公室。「身為離岸風力發電的世界領袖，英國已經見證，投資再生能源可以創造就業、降低能源成本、降低碳排放量，為潔淨成長的經濟創造三贏局面」。（編輯：鄭雪文）1081105