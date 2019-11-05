國銀前9月獲利2864億 全年拚衝3000億

（中央社記者劉姵呈台北5日電）金管會銀行局今天公布國銀最新獲利狀況，國銀全體銀行前9月稅前盈餘已達新台幣2864.1億元，年成長6.9%，蓄勢挑戰3000億元大關。

金融監督管理委員會銀行局今天公布，國銀前9月稅前盈餘達新台幣2864.1億元，較去年同期增加184.2億元，年成長6.9%；另外，9月單月國銀稅前盈餘達268.9億元，較去年同期增加14.5億元，年成長5.7%。

銀行局也統計，9月單月國銀稅前盈餘中，僅海外分行有獲利，較上個月成長約新台幣3.6億元，月增10.8%；較上月衰退最多的為國際金融業務分行（OBU），9月獲利為72億元，月減31.7%，官員表示，主要是因為投資淨利減少約30億元，不過，若較去年同期比較，都還是成長的情況。

再者，衰退第2多的國內總分行部分，9月獲利為158.1億元，月減18.8%，官員表示，主要是因為9月交易天數比8月少，且9月30日適逢放颱風假，因此手續費收入延至10月計算。

銀行局也統計，截至今年9月底止，國銀放款總餘額為29兆5331億元，較上月底增加575億元；逾期放款金額為707億元，較上月底增加18億元；逾期放款比率為0.24%，較上月底增加0.01個百分點，較去年同期0.26%，減少0.02個百分點；另國銀備抵呆帳占逾期放款的覆蓋率為577.05%，較上月底減少17.92個百分點。

銀行局表示，整體備抵呆帳提列情形維持在較高水準，應屬穩健，將持續督促銀行提升資產品質及健全財務結構。（編輯：楊凱翔）1081105