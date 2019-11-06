更多編輯台推薦新聞：
專題／柏林圍牆倒塌30週年 歷史傷疤德國不肯忘記不怕想起
國際

專題／柏林圍牆倒塌30週年 歷史傷疤德國不肯忘記不怕想起

聯合國：美中貿易戰兩敗俱傷 台灣是最大受益者
國際

聯合國：美中貿易戰兩敗俱傷 台灣是最大受益者

12強棒球賽程戰績整理 直播資訊報你知
運動

12強棒球賽程戰績整理 直播資訊報你知

專題／藍綠母雞大車拚 新北立委選局兵家必爭
政治

專題／藍綠母雞大車拚 新北立委選局兵家必爭

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

中國經濟風險升高 國銀對陸曝險比重降至新低

最新更新：2019/11/06 11:43

（中央社記者劉姵呈台北6日電）金管會要求國銀審慎因應中國經濟風險，包括控管授信品質、用盈餘打消逾放及控制曝險額占淨值8成以下，根據銀行局最新統計，今年第3季國銀對中國曝險占淨值比重降至48.7%，為史上最低。

金融監督管理委員會銀行局最新統計，國銀在中國分行或國際金融業務分行（OBU）等，對中國當地進行放款、投資及同業資金拆借的情況，今年第3季國銀對中國曝險金額為新台幣1.73兆、淨值3.56兆，曝險占淨值比為48.7%，較第2季的49.9%、減少1.2個百分點，創下歷年來最低紀錄；其中，第3季對中國放款金額足足減少296億元、同業拆存減少97億元。

銀行局官員今天向中央社記者指出，儘管美中貿易戰暫緩，但後續仍有待觀察，另外，中國經濟成長動能趨緩，金融市場波動加大，加上中國債務、影子銀行（提供和傳統商業銀行類似的金融服務的非銀行中介機構）等問題，為控管相關可能發生的風險，金管會督促國銀在中國分行、子行，對中國放款要更趨於謹慎。

官員說，目前有較大筆呆帳的國銀，金管會也會要求年底前要打消，可以從曝險比重觀察到，國銀在授信方面趨於謹慎，另外，目前為止，沒有發生任何影響，且獲利情況，較去年同期，都還是成長的情況。

官員表示，金管會要求國銀必須做好3大防範措施，包括第一，必須提列足額的備抵呆帳，控管當地授信品質；第二，嚴格控制曝險額占淨值8成以下；第三，國銀一發現有逾期放款，必須馬上用盈餘打消，避免風險波及回到台灣母行。

官員強調，金管會要求國銀在中國分行或子行管控相關曝險比重，為的就是不要「過度集中在單一國家市場」，應審慎因應當地金融市場可能發生的風險。（編輯：趙蔚蘭）1081106

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報