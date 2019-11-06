中國經濟風險升高 國銀對陸曝險比重降至新低

（中央社記者劉姵呈台北6日電）金管會要求國銀審慎因應中國經濟風險，包括控管授信品質、用盈餘打消逾放及控制曝險額占淨值8成以下，根據銀行局最新統計，今年第3季國銀對中國曝險占淨值比重降至48.7%，為史上最低。

金融監督管理委員會銀行局最新統計，國銀在中國分行或國際金融業務分行（OBU）等，對中國當地進行放款、投資及同業資金拆借的情況，今年第3季國銀對中國曝險金額為新台幣1.73兆、淨值3.56兆，曝險占淨值比為48.7%，較第2季的49.9%、減少1.2個百分點，創下歷年來最低紀錄；其中，第3季對中國放款金額足足減少296億元、同業拆存減少97億元。

銀行局官員今天向中央社記者指出，儘管美中貿易戰暫緩，但後續仍有待觀察，另外，中國經濟成長動能趨緩，金融市場波動加大，加上中國債務、影子銀行（提供和傳統商業銀行類似的金融服務的非銀行中介機構）等問題，為控管相關可能發生的風險，金管會督促國銀在中國分行、子行，對中國放款要更趨於謹慎。

官員說，目前有較大筆呆帳的國銀，金管會也會要求年底前要打消，可以從曝險比重觀察到，國銀在授信方面趨於謹慎，另外，目前為止，沒有發生任何影響，且獲利情況，較去年同期，都還是成長的情況。

官員表示，金管會要求國銀必須做好3大防範措施，包括第一，必須提列足額的備抵呆帳，控管當地授信品質；第二，嚴格控制曝險額占淨值8成以下；第三，國銀一發現有逾期放款，必須馬上用盈餘打消，避免風險波及回到台灣母行。

官員強調，金管會要求國銀在中國分行或子行管控相關曝險比重，為的就是不要「過度集中在單一國家市場」，應審慎因應當地金融市場可能發生的風險。（編輯：趙蔚蘭）1081106