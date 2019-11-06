金融股強漲 台股再創波段新高

（中央社記者張建中台北6日電）台積電股價再創歷史新高，加上金融類股大漲，台股指數今天震盪走高，終場收在11653.07點，再漲9.04點，續創波段新高。

加權指數今天收在11653.07點，漲9.04點，漲幅0.08%，成交值新台幣1592.56億元。

傳統產業股今天普遍走跌，台塑集團對第4季營運展望保守，預期還沒走出石化業谷底，台塑四寶台塑、南亞、台化與台塑化股價同步走跌，連帶影響塑膠類股指數跌0.45%。

食品類股更在統一股價重挫1.3元影響，類股指數跌1.05%，表現最弱。營建類股表現相對抗跌，類股指數收漲0.35%。

電子股方面，股王大立光10月營收續創歷史新高，今天股價表現強勁，收在4700元，漲85元，漲幅約1.84%。

台積電早盤在短線漲幅已大，股價表現疲弱，一度達308元，跌2.5元，不過，尾盤隨著買盤湧入，台積電股價震盪走高，由黑翻紅，收在311元，漲0.5元，續創歷史新高。整體電子類股指數漲0.01%。

國泰金在外資買超帶動下，股價表現強勁，漲3.74%，富邦金與新光金也都有不錯表現，股價同步漲逾2%，帶動金融類股指數大漲1.2%，為推升台股走高的主要動力。

分析師王兆立表示，台股短期將趨於震盪，預期將以個股表現為主，第3季財報與10月營收表現將是牽動個股股價表現關鍵，值得留意。（編輯：郭萍英）1081106