更多編輯台推薦新聞：
美Uber自駕車撞死人 報告：沒有辨識出違規行人
科技

美Uber自駕車撞死人 報告：沒有辨識出違規行人

研究：每天多走15分鐘 可帶動經濟成長
生活

研究：每天多走15分鐘 可帶動經濟成長

專題／柏林圍牆倒塌30週年 歷史傷疤德國不肯忘記不怕想起
國際

專題／柏林圍牆倒塌30週年 歷史傷疤德國不肯忘記不怕想起

12強棒球賽程戰績整理 直播資訊報你知
運動

12強棒球賽程戰績整理 直播資訊報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
12強賽》中華隊3比0勝委內瑞拉 確定與日本隊晉級複賽
首頁 / 證券

投資人靜候美中貿易談判進展 亞股走勢分歧

最新更新：2019/11/06 21:11

（中央社香港6日綜合外電報導）歷經最近一波漲勢後，亞洲股市今天收盤有漲有跌。由於獲利了結賣壓抵銷市場對中美貿易談判的樂觀情緒，投資人轉趨謹慎。

華爾街股市昨天收盤再創歷史新高，提供交易商另一波正面情緒，並帶動亞股部分漲勢。投資人密切注意關稅談判進程，預料美中雙方本月可能簽署貿易協議。

此前，美國供應管理協會（ISM）公布的10月非製造業指數優於市場預期，顯示重要美國服務業活動增長，這增添了美國經濟逐漸穩定的跡象。

另外，有報導指出，美國正考慮取消對價值超過1000億美元中國貨品實施的關稅，以與中方達成小規模貿易協議。消息傳來，亞股昨天應聲收盤大漲。

美中貿易談判有進展跡象，激勵人民幣走強。人民幣兌美元匯率近期一直徘徊在1美元兌7元人民幣關口，昨天則升破7元大關，今年5月以來首見。

不過，AxiTrader的分析師殷尼斯（Stephen Innes）表示，在美中貿易談判有更多進展前，投資人可能無法繼續獲利。

香港恆生指數終場微漲，收27688.64點。東京股市日經225指數上漲0.2%，收23303.82點。新加坡股市收漲0.4%。台北、首爾和孟買股市也全數收紅。

但上海綜合指數終場下跌0.4%，收2978.60點。雪梨股市下跌0.6%，威靈頓股市收挫0.8%，馬尼拉股市重挫2.3%。（譯者：李宛諭/核稿：徐崇哲）1081106

延伸閱讀
美中貿易協議樂觀氣氛激勵 亞股收高華爾街股市上漲激勵 亞股大多收高市場對美中貿易協議態度恢復謹慎 亞股走勢分歧

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報