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私菸案緩起訴27人 海關：法院判決後啟動行政裁罰

最新更新：2019/11/07 18:54

（中央社記者吳佳蓉台北7日電）台北地檢署偵辦私菸案今天第二波偵結，共有27名購菸者緩起訴，財政部關務署表示，等法院正式判決後，將連同檢調第一波偵結不起訴的6人及緩起訴的2人，一併進行行政裁處。

台北地檢署偵辦私菸案今天第二波偵結，包括原永和警衛室內衛主任林國欽、總統蔡英文前女隨扈張嘉玲等27名購菸者，均緩起訴1年，須支付新台幣3萬到30萬元不等緩起訴處分金。

財政部關務署台北關關務長陳依財向中央社記者表示，雖然私菸案檢方已陸續偵結，但程序上，仍要法院宣判，確定未涉刑事責任後才能做出行政裁處。

陳依財指出，等法院一宣判，海關就會對第二波偵結緩起送的27人，與第一波偵結時緩起訴的2人及不起訴的6人，包括前總統府侍衛室少校徐兆鋒、時任專機主廚的田佳宜等，一併展開調查，進行開罰。

至於將如何開罰，陳依財說明，會先移送桃園市政府，確認是否違反菸酒管理法，如果有，就由主管機關桃園市政府裁處，若沒有違反菸酒管理法法規，則移回台北關，以海關緝私條例開罰。

私菸案至今，海關第一波先針對總統專機13名「旅客」超量購買「菸品」開罰，對象包含總統府諮議林家如，共處約4.5萬元罰鍰；第二波為8名總統專機「機組員」超量購買菸品以外的「一般免稅品」，合計開罰18萬240元；第三波再對17名超額購買「一般免稅品」的專機旅客及網路預購超量菸品的1人開罰。（編輯：林孟汝）1081107

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