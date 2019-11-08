面板景氣寒冬 群創第3季大虧38億元

（中央社記者潘羿菁台北8日電）面板廠群創今天公布第3季稅後虧損38.88億元，較去年同期盈餘轉為虧損，不僅已連4季虧損，相較第2季虧損更擴大至30.8%，每股稅後虧損（EPS）0.39元，為今年以來單季最慘烈營運數字。

此外，公司也發布10月營收為新台幣220.15億元，年減11.6%，累計前10月為2084.08億元，較去年同期衰退10.1%。

群創表示，第3季整體出貨面積705萬平方公尺，較第2季減少2.9%，也比去年同期下降15.7%，虧損擴大主要是苦於大尺寸面板價格跌幅深，依舊處於低檔，不過公司積極調整產品線與產品組合，帶動第3季液晶面板平均售價為每平方公尺287美元，比起第2季的279美元增加8美元，也讓EBITDA仍維持正獲利率6.3%，營運持續產生現金流量。

展望第4季，群創表示，大尺寸TV面板預期將止跌持穩，耶誕假期旺季補貨效益持續，整機出貨有望於第4季達高峰，同時，公司將持續調整IT面板產品組合、提高IPS面板與窄邊框產品比重，以達到優化獲利並提升產品附加價值。中小尺寸產品中，手機面板出貨持續緊俏，價格亦同步提升。

群創強調，面對總體經濟的不確定性，公司除了增強成本的控制與管理外，也將謹慎管控現金流量，並依市場情況及客戶需求適時調整資本支出，以加強公司抵禦景氣波動的能力，並提升營運效益及穩定性。（編輯：林孟汝）1081108