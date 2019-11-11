台股盤中重挫逾百點 暫失守11500點

（中央社記者江明晏台北11日電）華爾街分析師大幅下修美國企業今年第4季的獲利成長預測，加上台股高檔震盪，大盤今天重挫逾百點，蘋概三王腿軟，盤中低點下探11453.71點，失守5日線與11500點大關。

市場對美中貿易談判樂觀預期下，股市上週走勢強勁，但因投資人逢高獲利了結，歐洲股市上週五多數拉回。儘管美中貿易戰前景難料，美股上週五仍續創歷史新高。

但華爾街大幅下修對美國企業今年第4季的獲利成長預測，認為標普500指數成分股企業今年的獲利成長可能寫下4年來最低紀錄。

至10時30分左右，台股加權指數來到11453.71點，下跌125.83點，成交值來到新台幣744.03億元。盤中低點下探11453.71點，失守5日線與11500點整數關卡。

權值股今天走勢，蘋概三王腿軟，晶圓代工廠台積電股價下跌2.5元，至303元，跌幅0.82%；鴻海下探88.8元，跌幅2.31%，大立光來到4695元，下跌1.37%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，中美貿易戰趨勢正向，但美國企業第4季展望下修，加上台股高檔震盪，可預期有整理風險。（編輯：黃國倫）1081111