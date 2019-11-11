台鋼集團10月營收 精剛逆勢成長

（中央社記者潘羿菁台北11日電）台灣鋼鐵集團成員10月營收出爐，其中，鈦合金製造大廠精剛10月營收新台幣0.72億元，年成長94.7%，表現亮麗。展望未來，精剛轉為審慎保守，認為明年營運頂多與今年持平。

台灣鋼鐵集團聯盟（TSG）是台灣近6年來透過購併、策略聯盟迅速崛起的新興鋼鐵集團，完整建構產業上中下游一條龍，並形成3大次領域集團慶欣欣集團、春雨集團、榮剛集團，建構出國內最大的一貫化電爐煉鋼廠，並躍居為國內第3大鋼鐵集團。

TSG旗下擁有多家上市櫃公司，包括上市的春雨工廠、上櫃的久陽精密、榮剛材料、精剛精密、沛波鋼鐵、登錄興櫃的春日機械等，截至目前，除了春雨尚未公布10月營收，其餘成員均出爐，包括榮剛、沛波與春日單月營收相較於去年同期，均呈現衰退格局，唯獨精剛逆勢成長。

去年1月精剛母公司榮剛陷入經營權之爭，連帶讓精剛經營團隊出走，導致2018年營收大幅衰退43%，稅後虧損7000萬元，不過精剛表示，今年已陸續找回流失訂單，推升業績成長，今年10月營收為0.72億元，年成長94.7%，累計今年前10月營收7.02億元，較去年同期成長53.1%。

除了找回部分流失訂單，精剛今年順利拓展印度市場，爭取到當地發電廠、探勘業訂單，成為今年度業績支撐力道。

展望未來，精剛表示，受到石化景氣衰退影響，化工業與油氣探勘業動能現疲軟，很難有大幅度成長，估計明年度營運將與今年持平，而後續公司將積極拓展生醫領域利基型市場，包括假牙齒冠與人工關節應用面，藉此平衡景氣榮枯影響公司營運。（編輯：趙蔚蘭）1081111