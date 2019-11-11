經部：資服業與租賃業前3季營收同創新高

（中央社記者廖禹揚台北11日電）經濟部統計，電腦及資訊服務業與租賃業，今年前3季營業額都創下歷年同期新高，分別年增8.8%及1.9%。

經濟部統計處今天公布今年第3季電腦及資訊服務業、專業技術服務業、租賃業營業額統計，其中，電腦及資訊服務業與租賃業都較去年同季成長，僅專業技術服務業年減1.5%。

電腦及資訊服務業第3季主要受到電腦軟硬體、5G通訊技術等多元整合服務增加，以及網拍平台管理業者促銷活動、交友社群平台廣告效益等因素帶動，電腦程式設計業及資訊服務業分別年增11.9%及13.9%，至整體成長12.4%，創歷年單季次高紀錄，累計前3季營業額新台幣2686億元，為歷年同期新高。

租賃業成長主力則來自運輸工具租賃業，因企業用戶長租業務穩定成長，加上汽車租賃業者多角化經營奏效，帶動營收成長6.6%，填補機械設備租賃業與個人及家庭用品租賃業減幅，整體租賃業第3季營業額346億元，創歷年單季新高，前3季累計營業額1013億元，同樣是歷年同期新高。

相較之下，專業技術服務業表現較差，雖然受惠選舉及結婚對數成長，攝影業營業額年增11.1%，但因去年同期企業經營、財務管理及網路通路行銷等大型諮詢業務較多，拉高基期，今年第3季管理顧問業營業額大減9.7%，致整體專業技術服務業年減1.5%，前3季營業額2350億元，年減1.6%。（編輯：郭萍英）1081111