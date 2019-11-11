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中鋼10月營收年減24% 創今年以來次低

最新更新：2019/11/11 15:32

（中央社記者潘羿菁台北11日電）中鋼今天公告10月營收新台幣276.77億元，創今年以來次低水準，年減24.0%，月減4.3%；展望未來，中鋼表示，印度、俄羅斯與日本等亞洲鋼廠因應原料上漲開始調漲鋼價，有望支撐第4季鋼價。

而中鋼規劃於11月22日召開明年首季內銷鋼價會議，屆時開盤結果將成為明年度景氣觀察指摽之一，也影響著下游鋼廠明年度接單。

中鋼表示，今年以來鋼鐵需求疲弱不振，面臨東南亞、中國、印度與俄羅斯鋼價殺價競爭，先前印度鋼廠更是殺到每噸420至430美元，幾乎是接近鋼廠變動成本，連帶也會讓中鋼鋼價受到壓抑。

不過中鋼進一步指出，先前殺過低的負面衝擊發酵，讓亞洲鋼廠開始調整鋼價，例如，日本製鐵預計12月出口鋼材盤價上漲每噸20至30美元，印度塔塔鋼鐵也正在努力抬升鋼價；另外，美國廢鋼持續上漲，當地鋼廠因應成本上漲反應售價，自10月以來累計至今每噸上漲88美元，各地鋼廠紛紛調漲售價，盼望支撐第4季鋼價不續跌。

中鋼表示，若此刻鋼價有所支撐，將有助於11月、12月營運持平。累計今年前10月營收為3094.83億元，較去年同期衰退7.0%。

中鋼今天董事會也通過2號高爐第21座熱風爐更新計畫，預計投資金額約5.08億元，將在12月1日起動工、2022年10月底完工，計畫完成後，將可整合4座熱風爐採取雙爐並聯送風，穩定生產。

董事會上也通過將處分東亞聯鋼A種特別股，預計明年4月17日處分3334股，總交易金額約33.34億日圓（折合新台幣約9.33億元），出售後持股下降至9.68%，至於實際損益金額有待交易後才會對外公告。（編輯：黃國倫）1081111

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