外資連21日買超 法人：新台幣走勢決定資金行情

（中央社記者潘智義台北11日電）台灣證券交易所統計，上週外資在集中市場大幅買超新台幣406.33億元，買超鴻海20.69萬張最多。法人認為，外資連續21個交易日買超，但新台幣升值力道轉緩，台股拉回壓力增加。

台北股市今天收在11427.28點，大跌152.26點，成交值新台幣1496.09億元。三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商賣超，合計買超新台幣18.26億元。其中自營商賣超10.92億元，投信賣超3.17億元，外資及陸資買超32.35億元。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰表示，外資今天依然買超，代表外資認為資金行情尚未結束，但新台幣升值力道趨緩，台股短線有回檔壓力，只是空間不大；接下來若新台幣明顯轉貶，資金行情恐怕就真的結束了。

蔡明翰解釋，不論蘋果、非蘋手機需求都明顯回溫，預期今年全年手機需求可望較去年成長3%，是近3年首見成長，也帶動上市公司業績，第3季財報優於市場預期，促使外資上週大買台股，鴻海成為外資買超熱門股。

他說，先前市場對鴻海看法過度悲觀，造成股價偏低，但手機需求回升，有利為蘋果組裝iPhone的鴻海業績提升，加上市場傳出前鴻海董事長郭台銘可能重掌集團消息，使上週鴻海表現強勁。

鴻海上週五收在90.9元，一週上週上漲7.19%，今天收在87.9元，下跌3.3%。

上週外資買超第2名為群創，他分析，主因群創每股淨值約25元，但股價不到7元，在台股10月創29年新高帶動下，外資才會買進股價遠低於淨值的群創；但面板產業遇到逆風，除非產業結構改變，由谷底翻升，群創股價才會真的攀高。

他分析，10月台股強勢創29年新高，在美中貿易戰緩和、美國聯邦準備理事會維持寬鬆貨幣政策情況下，資金流向亞洲，帶動新台幣連續兩個月快速升值。不過，新台幣在30.4兌1美元附近遇到壓力，上週的下半週新台幣升值力道已緩，連帶使外資買超力道減緩，雖然今天仍買超，但若後續新台幣明顯貶值，則資金行情可能有結束的壓力。

新台幣兌美元今天收在30.435兌1美元，貶2.3分，成交量7.46億美元。

台灣證券交易所統計，上週外資在集中市場買超406.33億元，買進金額為2074.4億元，總賣出金額為1668.07億元。自2019年年初至11月8日止，累計買超1817.89億元，買進金額為6兆8356.95億元，賣出金額為6兆6539.06億元。

外資總持有股票市值為14兆7799.83億元，占全體上市股票市值的42.31%，較11月1日增加3069.1億元。

外資上週外資自集中市場買超最多前3名上市公司依序為鴻海20萬6941張、群創10萬7717張、新光金8萬2214張。

上週外資自集中市場賣超最多的前3名上市公司依序為華航1萬8721張、華邦電1萬7241張、燿華1萬4534張。（編輯：鄭雪文）1081111