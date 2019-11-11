更多編輯台推薦新聞：
傑尼斯天團嵐快閃會粉絲 心中有台北開唱計畫
娛樂

傑尼斯天團嵐快閃會粉絲 心中有台北開唱計畫

12強棒球賽程戰績整理 直播資訊報你知
運動

12強棒球賽程戰績整理 直播資訊報你知

巴黎上萬人反伊斯蘭恐懼遊行 訴求引發各黨分歧
國際

巴黎上萬人反伊斯蘭恐懼遊行 訴求引發各黨分歧

專題／從飛彈危機到太陽花 20年來競選廣告裡的芒果乾
政治

專題／從飛彈危機到太陽花 20年來競選廣告裡的芒果乾

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

反送中延燒且美中貿易談判不確定 亞股多收跌

最新更新：2019/11/11 19:02

（中央社香港11日綜合外電報導）華爾街股市8日收盤再創歷史新高，但中美貿易談判的不確定性讓後市蒙上陰影，亞洲股市今天大多收跌。另外，香港爆發新一波反送中示威抗議，至少一人中彈，衝擊香港股市。

市場預期北京和華府將達成小規模貿易協議，激勵全球股市在過去幾週走揚。此外，中國商務部發言人高峰7日表示，中美雙方同意隨貿易談判進展，分階段取消加徵關稅。這也替投資人增添了希望，進一步推升各國股市。

但在中國宣布中美雙方將分段取消加徵關稅後，美方發出部分令人困惑的信號。美國總統川普8日否認美中兩國達成這類協議，讓投資人感到非常不解。

白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）的談話則提振多頭氣勢。他說，川普可能延後預定在12月對中國貨品開徵的關稅。消息傳來，標準普爾500指數和道瓊工業指數8日收盤都再創歷史新高。不過，亞洲股市今天未能延續美股漲勢。

東京股市日經225指數終場下跌0.3%，收23331.84點。新加坡股市收挫0.8%，首爾股市下跌0.6%。孟買、台北、雅加達和馬尼拉股市也全數下挫。雪梨和威靈頓股市則雙雙收紅。

上海綜合指數重挫1.8%，收2909.97點。交易商密切注意中國年度「雙11光棍節」瘋狂購物日動態，雙11光棍節不僅是全球最大規模的24小時購物活動，也是各界衡量中國消費者支出的依據。

香港掀起另一波反送中抗議浪潮，示威者堵住交通運輸網絡，導致幾家企業關閉。一名警察朝示威者開槍，造成至少一人受傷。香港股市恆生指數重挫2.6%，收26926.55點。（譯者：李宛諭/核稿：林治平）1081111

延伸閱讀
美國就業數據強勁樂觀氣氛激勵 亞股收高

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報