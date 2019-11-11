反送中延燒且美中貿易談判不確定 亞股多收跌

（中央社香港11日綜合外電報導）華爾街股市8日收盤再創歷史新高，但中美貿易談判的不確定性讓後市蒙上陰影，亞洲股市今天大多收跌。另外，香港爆發新一波反送中示威抗議，至少一人中彈，衝擊香港股市。

市場預期北京和華府將達成小規模貿易協議，激勵全球股市在過去幾週走揚。此外，中國商務部發言人高峰7日表示，中美雙方同意隨貿易談判進展，分階段取消加徵關稅。這也替投資人增添了希望，進一步推升各國股市。

但在中國宣布中美雙方將分段取消加徵關稅後，美方發出部分令人困惑的信號。美國總統川普8日否認美中兩國達成這類協議，讓投資人感到非常不解。

白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）的談話則提振多頭氣勢。他說，川普可能延後預定在12月對中國貨品開徵的關稅。消息傳來，標準普爾500指數和道瓊工業指數8日收盤都再創歷史新高。不過，亞洲股市今天未能延續美股漲勢。

東京股市日經225指數終場下跌0.3%，收23331.84點。新加坡股市收挫0.8%，首爾股市下跌0.6%。孟買、台北、雅加達和馬尼拉股市也全數下挫。雪梨和威靈頓股市則雙雙收紅。

上海綜合指數重挫1.8%，收2909.97點。交易商密切注意中國年度「雙11光棍節」瘋狂購物日動態，雙11光棍節不僅是全球最大規模的24小時購物活動，也是各界衡量中國消費者支出的依據。

香港掀起另一波反送中抗議浪潮，示威者堵住交通運輸網絡，導致幾家企業關閉。一名警察朝示威者開槍，造成至少一人受傷。香港股市恆生指數重挫2.6%，收26926.55點。（譯者：李宛諭/核稿：林治平）1081111