展覽品先下訂後交易免營業稅 財部初步同意

（中央社記者吳佳蓉台北11日電）因應業者反應，文化部發函財政部欲簡化展覽申請營業稅免稅流程，可一次性就一整年展期提出申請，也明訂展覽期間下訂或簽意向書，事後完成交易也可免營業稅，財政部已初步同意。

根據「文化藝術事業減免營業稅及娛樂稅辦法」，展覽、表演、映演及拍賣等4類文化藝術業者，可向文化部申請營業稅免稅優惠，但須通過審查程序。

財政部官員表示，實務上申請採逐案審查，不過，先前有業者向文化部反應，不像表演、映演及拍賣活動較難掌握活動檔期，展覽活動通常早早就會排定，希望能簡化行程程序，由現行舉辦一次展覽就得申請審查一次，改為可一次性就一整年檔期進行申請審查。

財政部官員指出，另一方面，現行對於在展覽期間已簽下訂單或購買意向書的案件，事後完成交易是否能申請免徵營業稅，並沒有明確規定，對此，業界希望能有明確法規可依循，因此，文化部來函洽詢財政部意見。

財政部官員說，營業稅主要是由參加展覽的消費者負擔，基於提升國民文化水準，提升民眾購買年輕或尚未出名的創作者展覽作品的意願；因此同意簡化上述審查程序，對展覽期間先下訂單或簽訂意向書、事後才完成交易的案件，也同意可免徵營業稅。

不過，財政部官員也提醒，「文化藝術事業減免營業稅及娛樂稅辦法」中也規定，申請免稅的文化藝術活動，如果有違反規定，例如一年僅申請4次展覽免稅，但卻實際舉辦5場，或是展覽結束後才購買作品，卻事後補上造假訂單等情形，文化部可撤銷免稅認可，追回該場活動的免稅優惠，國稅局例行也會就這類免稅案件進行選案查核。

財政部官員強調，「文化藝術事業減免營業稅及娛樂稅辦法」為文化部所主管的法規，最終還要等文化部發布解釋令才算拍板確定，現階段仍尊重文化部內部評估。（編輯：鄭雪文）1081111