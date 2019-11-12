電資外商對台採購達3.7兆 經部獎贈績優廠商

（中央社記者廖禹揚台北12日電）經濟部今天頒發6大獎項給在電子資訊領域，18家與台灣緊密合作的績優國際夥伴；據經濟部統計，電子資訊外商今年度對台採購金額估將達1234億美元（約新台幣3.7兆元）。

經濟部今天舉辦2019年經濟部電子資訊國際夥伴績優廠商頒獎典禮（IPO Awards），經濟部長沈榮津致詞表示，台灣產業發展與全球經濟緊密相連，政府相當重視國際夥伴對帶動台灣產業成長的貢獻，他也很高興看到今年獲獎的廠商，不僅深化與台灣供應鏈合作，更在技術研發、生產製造、創新應用、綠色節能及軟性價值上都擴大與台灣產業的合作，協助台灣開拓創新生態系。

沈榮津舉例，微軟今年啟動AI 100計畫，催生超過100個台灣AI解決方案；Google除倍增全台智慧化數位與網路技術人才培育目標，也在台採購再生能源、興建第2座資料中心；美光更大舉投資新台幣4000億元，擴大在台研發與製造，提升台灣DRAM競爭力。

沈榮津表示，政府以5加2產業創新計畫、投資台灣3方案等政策厚植台灣產業基礎，未來希望各位國際夥伴繼續與台灣電子資訊產業攜手，驅動台灣下世代核心產業的成長。

今天獲獎的國際大廠包括技術加值夥伴獎的Applied Materials Taiwan、ASML、Sumika；策略亮點夥伴獎的Google、Micron、NOKIA、Supermicro；綠色系統夥伴獎Dell、HPI、Panasonic；創新應用夥伴獎Arm、Google、IBM；軟性價值夥伴獎AWS、LINE、Microsoft；市場擴大夥伴獎Apple、HPI、Dell、AMD、NVIDIA。（編輯：楊凱翔）1081112