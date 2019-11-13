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經部明審電子大咖回流 單筆投資近700億創紀錄

最新更新：2019/11/13 14:57

（中央社記者廖禹揚台北13日電）經濟部投資台灣事務所明天將舉行歡迎台商回台投資聯審會議，累計投資額有望接近新台幣7000億元大關，其中最受矚目的是一家電子大廠回台投資案，單筆投資金額即上看700億元，若經濟部審查通過，將是目前回流金額最大廠商。

因應美中貿易戰衝擊，經濟部積極協助台商回台或至新南向國家投資，為吸引高階產線移回台灣，今年初推出歡迎台商回台投資行動方案，截至7日，累計已有152家台商通過聯審，累計回台投資金額已高達6270億元，預估可帶來5萬5164個本國就業機會。

經濟部上週公布通過聯審名單時，也罕見預告本週台商回台投資金額有望接近7000億元大關。

不過，目前累計投資金額距7000億元仍有約730億差距，知情官員對中央社記者表示，本週將審查2家電子業廠商申請案，其中一案投資金額相當龐大，接近700億元。

台商回台投資踴躍，在美中貿易戰火下，台灣經濟表現相對平穩，經濟部長沈榮津先前表示，通過聯審業者預估在今年底前可落實約2000至2100億元投資規模。

官員表示，今年上半年投資多用於整修既有廠房或購買新設備，以快速增加產能、因應急單，下半年則開始出現新建廠房的支出，預估到明年為止，都會是以新建廠房的投資為大宗。（編輯：林淑媛）1081113

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