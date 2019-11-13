鮮活果汁第3季EPS5.5元 創單季歷史新高

（中央社記者韓婷婷台北13日電）鮮活果汁-KY2019年第3季合併營收新台幣11.08億元、稅後淨利1.86億元、每股稅後盈餘（EPS）5.5元，均為歷史單季新高。累計前3季EPS13.66元已超越去年全年。

鮮活-KY第3季合併營收11.08億元、稅後淨利1.86億元、每股稅後盈餘（EPS）5.5元，分別較去年同期成長7.81%、15.08%及15.06%，且均為歷年單季新高表現；累計前3季合併營收28.38億元、稅後淨利4.63億元、每股稅後盈餘（EPS）13.66元，分別較去年同期成長6.60%、20.46%及20.46%，前3季獲利已超過去年全年。

鮮活表示，成立以來保持少量多樣客製化的營運模式，在產品研發優勢下仍維持高品質，近年再採取與客戶共同研發、獨家供應的模式，持續推升高毛利產品出貨成長。

在外部環境部分，鮮活指出，大陸手搖茶飲市場方興未艾，加上餐飲消費市場點評、外送平台的推波助瀾，產業持續成長，不過競爭也相對激烈，差異性及服務是鮮活重要優勢。

鮮活第3季在高稼動率下，持續優化產品組合，推升第3季毛利率達39.56%，創單季新高表現，與2018年同期相較增加1.55個百分點。

展望全年，鮮活前3季獲利表現已超越去年全年，今年營運表現再創新高可期。（編輯：蘇志宗）1081113