蘋果股價再創新高 台股多頭仍未死

（中央社記者韓婷婷台北14日電）無懼美國眾議院正式啟動彈劾美國總統川普的聽證會，美股走勢相對平穩，蘋果（Apple）股價持續改寫新高，分析師表示，短線面臨修正壓力的台股多頭仍未告終。

美股4大指數漲多跌少，道瓊工業指數上漲92.1點、漲幅0.33%、收在27783.59點，NASDAQ指數下跌3.99點、跌幅0.05%、收在8482.1點，S&P 500指數上漲2.2點、漲幅0.07%、收在3094.04點，費城半導體指數上漲0.44點、漲幅0.03%、收在1732.86點。

分析師認為，台股短線在衝高至11668點之後獲利了結賣壓出籠，尤其是短線漲多的電子權值股成為提款重心，10日線11521點暫告失守，不過11月4日的多方缺口尚未回補，且下檔有月線11396點強力支撐，在跌破月線前台股還在多頭掌握當中。

分析師指出，外資在現貨市場終止連22個交易日買超，在台指期未平倉多單部位也降至5萬口之下，雖然外資操作上不再強力做多，但也並未顯露看空後市的跡象，後續需觀察外資是否持續出脫台股。

歐股受到亞股拉回影響，表現不佳，英國倫敦FTSE100指數下跌14.23點、跌幅0.19%、收在7351.21點，德國法蘭克福DAX 30指數下跌53.44點、跌幅0.40%、收在13230.07點，巴黎CAC 40指數下跌12.66點、跌幅0.21%、收在5907.09點。（編輯：趙蔚蘭）1081114