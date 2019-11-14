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美國20年來首度彈劾聽證 2外交官作證川普涉濫用職權
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新台幣開盤貶1.7分 為30.52元

最新更新：2019/11/14 09:04

（中央社台北14日電）台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.52開盤，貶1.7分。1081114

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