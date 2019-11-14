更多編輯台推薦新聞：
運動
MLB賽揚獎出爐 迪格隆連霸魏蘭德第2度獲獎
國際
國家公園改善心理健康 價值相當台幣183兆元
兩岸
香港中文大學宣布結束本學期 浸會大學即起停課
文化
詹宏志談出版／匠人編輯 vs. 拓荒編輯 設法活著回來
政治
專題／從飛彈危機到太陽花 20年來競選廣告裡的芒果乾
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解
中央社隱私聲明
。
當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website,
“Focus Taiwan"
?
こちらのページは繁体字版です。日本語版
「フォーカス台湾」
に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de
“Español”
好生活
影像空間
客戶頻道
訊息平台
Focus Taiwan
フォーカス台湾
Espanol
上一頁
即時
高鐵小動物彩繪列車首航 粉紅兔兔帶旅客出遊
美艦穿越台灣海峽 中國軍方發警告
青壯派靜坐抗議不分區 吳敦義：沒對不起任何人
東華大學發聲 邀在港台生試讀補助學雜住宿費
美時外銷市場點火 前3季EPS 2.17元創歷史新高
蔣萬安：港生無懼港警鎮壓 給予最高敬意
鴻海富智康第3季轉盈 估今年虧損大幅收斂
彈劾調查公開聽證 白宮拒絕配合讓兩黨吃盡悶虧
政治
青壯派靜坐抗議不分區 吳敦義：沒對不起任何人
蔣萬安：港生無懼港警鎮壓 給予最高敬意
不分區立委提名傳卡游 卓榮泰:討論不涉個人問題
不滿不分區名單 藍中央委員醞釀投不同意票
蓋棉被說 韓國瑜：若大家認為不雅願把話收回
郭台銘與宋柯兩邊合作 郭營喊泛藍郭粉政黨票投橘
行政院會14日討論中醫藥發展法 助產業發展
紅牛世界霹靂舞賽轉播塗灰國旗 外交部嚴正譴責[影]
民進黨不分區名單草案 洪簡廷卉列首位游錫堃第8
國際
金磚國家峰會 中國巴西簽9項合作協議
彈劾調查公開聽證 白宮拒絕配合讓兩黨吃盡悶虧
捷克查理大學關閉中國中心 雙方再結梁子
美民主黨初選大爆棚 傳前麻州州長成參選第18人
美中若未達貿易協議 川普揚言耶誕節前調高關稅
玻利維亞前總統流亡 稱隨時可回國安邦
以巴在加薩走廊交火 死亡數攀升至26人
彈劾調查公開聽證 聚焦川普施壓烏克蘭調查政敵
彈劾案證人爆料 川普曾詢問烏克蘭調查拜登狀況
兩岸
反送中期間 香港自殺與死亡年增人數皆上升
美艦穿越台灣海峽 中國軍方發警告
批港警闖入校園 美議員籲北京當心後果
港警闖校園 漢學家白傑明：北京無能港府愚笨[影]
香港警民衝突入校園 在港台生返鄉難掩倦容
香港大學校園成戰場 返台生難忘驚魂夜餘悸猶存
北京確診2名鼠疫患者 官媒：未出現後續病例
在港台生返台 教部提供學習轉銜措施
天貓雙11銷售額遭質疑 馬雲：保證沒有造假
產經
傳與雅虎日本合併 LINE：尚未作出決議
新台幣開盤貶1.7分 為30.52元
世界油價小漲
彰化水五金業者東京參展 多國買家洽詢
亞太電百億銀彈到位 攜手鴻海強攻5G
全球FinTech100強企業 1年募資額逾180億美元
馬英九主張核廢再利用 經長：用完還是有廢料
超商無添加商品締佳績 1年業績破50億
華碩新設事業群總經理 成立智慧物聯網事業群
證券
美中貿易談判雖有疑慮 道瓊與標普指數創新高
美時外銷市場點火 前3季EPS 2.17元創歷史新高
鴻海富智康第3季轉盈 估今年虧損大幅收斂
德律車電業績大增8成 躍居主力產品線
冠星回台IPO 15日起展開競拍
鴻海第3季獲利季增8成 股價走堅重返90元
東陽前10月每股稅前賺3.47元
潤弘第3季賺2.67億元年減6.3% 明後年營運樂觀
台股開盤漲20.91點
科技
16吋MacBook Pro亮相搭新鍵盤 供應鏈業績看旺
特斯拉落腳柏林 德媒：看好歐洲市場潛力
南韓開台7個月擁400萬5G用戶 三星點出3原因
中研院透化層光定位顯微鏡 可望瞭解記憶機制
交大研發世界首支非侵入血流感測器 造福腎友
宏達電攜手Binance 區塊鏈手機再下一城
AI學習人類偏見 出乎開發者意料
血拚不迷路 菲律賓商場用台灣AI機器人導航
技術領先Google 台灣團隊研發智慧隱形眼鏡有成
生活
東北季風增強 北台灣天氣轉涼有局部雨
高鐵小動物彩繪列車首航 粉紅兔兔帶旅客出遊
東華大學發聲 邀在港台生試讀補助學雜住宿費
北風增強挾帶污染南下 高市空氣品質變差
早安世界》香港中文大學學期提前結束 284名在港台生撤離
今彩539第108272期 頭獎摃龜
雙贏彩第108272期頭獎摃龜
雙贏彩第108272期開獎
今彩539第108272期開獎
社會
屏東內埔鄉火警 1家6口4人無生命跡象
疑因流浪漢燒垃圾釀火警 草屯家具行被燒光
建國科大校園喋血 男持西瓜刀砍傷同學
劣油案二審 強冠等判賠味全1.2億元
潤寅詐貸案 北檢聲押中纖副總經理
遭解除兆豐銀董事 蔡友才興訟勝訴確定
主播華舜嘉懷孕遭違法解僱 興訟勝訴
潤寅詐貸案 北檢搜索約談中纖副總經理
因應高齡化 成年人指定監護人契約範本出爐
地方
一日出現兩隻死亡海豚 馬祖岸巡積極處理
接受徵召參選立委 楊瓊瓔：會堅守公私分際
泰雅青年與醫師老爸製好茶 奪紅茶賽3大獎
何欣純視察旱溪改善工程 盼展現再別康橋美景
太陽花事件警判賠 北市議會審議提案藍綠爆口角
韓國瑜稱有轟動武林還債方法 葉匡時：不知道
石碇姑娘廟前溪流整治 融入生態獲工程獎肯定
高市府顧問住處違建爭議 工務局：因訴願緩拆
國民黨嘉縣第2選區不提名 許能通：參選到底
文化
同婚開花結果 3劇作家紐約分享台灣故事
明華園戲劇總團大河彈劍 新人挑梁打造隋唐英雄
台灣芭蕾舞團積極走出劇院 12月台東高雄巡演
文策院不排斥任何市場 強壯台灣文化產業生態系
台灣文學金典獎 張貴興感謝評審對馬華文學包容
促台法交流有功獲頒勳章 周品慧：法國教我4件事
彭俊亨指台灣創作環境自由 影視內容會漸入佳境
文化體驗教育 藉由藝術戲劇認識人權
佛羅倫斯雙年展 台灣攝影家廖哲毅奪攝影首獎
運動
MLB賽揚獎出爐 迪格隆連霸魏蘭德第2度獲獎
林書豪飆28分無用 CBA北京隊4連勝止步
女棒亞錦賽中華守備狀況多 複賽首戰不敵日本
挺進海碩女網賽女雙8強 李亞軒：盡力去打
12強賽日本今永昇太6局8K 賞墨西哥首敗
談體育運動產業 林義傑呼籲訂定專法
對戰常山幹太4連勝 周天成香港羽賽闖進16強
12強中華隊痛宰韓國 新北警請吃雞排全搶光
李亞軒李亞芯姊妹檔 不考慮合體參加雙打賽事
娛樂
德國片風暴過後導演訪台 揭心中最佳復仇方案
夕霧花園林書宇原想刪激情戲 李心潔堅持保留
82年生的金智英改編電影 南韓性別戰爭燒進戲院
時人2019最性感男人 約翰傳奇中選[影]
嵐成員二宮和也宣布結婚 娶交往5年主播女友
楊雁雁角逐金馬影后 認定熱帶雨為代表作
呂雪鳳新片首映 摔菜籃霸氣宣示爭影后沒平常心
楊志光談七十六号原子投資策略 集中3類型戲劇
星際大戰真人影集開播 帶粉絲進入懷舊時光隧道
悅讀
台灣文學金典獎 張貴興感謝評審對馬華文學包容
詹宏志談出版／匠人編輯 vs. 拓荒編輯 設法活著回來
母語唱跳音樂繪本 金門學童義賣助獨老
金門文學邁向世界 陳長慶小說集出越南文版
日漫四萬十食堂飄家鄉味 劉克襄：又遠又近之地
中國關押瑞典書商桂民海 獄中詩集2020年5月出版
柏林圍牆倒塌30週年 回望分裂天空下動物園日常
首本南門市場主題繪本 勾起老台北人美味回憶
吳乃德導讀／時代的驚奇 華盛頓如何形塑領袖地位
專題
從飛彈危機到太陽花 20年來競選廣告裡的芒果乾
柏林圍牆倒塌30週年 歷史傷疤德國不肯忘記不怕想起
中國「玻璃心」事件簿 國際品牌為市場吞忍霸凌
張小燕從童星到綜藝大姐大 縱橫演藝圈超越一甲子
墮胎權誰說了算？
走過震殤 九二一20年特別報導
從港英到一國兩制 香港的街頭民主之路
從經濟延燒到軍事 牽動東北亞局勢 日韓貿易戰8大重點一次看懂
亞馬遜7萬5000起森林火災震驚國際 巴西為何成眾矢之的
影音
終於贏了 12強中華完封南韓
在韓婦女同鄉晚會 台灣味飄香
26條措施 台選手可參與中國職賽
國台辦稱 台拒絕延春節加班機
國台辦:施正屏涉危害國安 正常執法
終於贏了 12強中華完封南韓
壓力創傷症候群 難民夢魘難消
台生命鬥士 星馬義演做公益
泰慶水燈節 創造文化觀光財
訊息平台
即時
聚焦
政治
國際
兩岸
產經
證券
科技
生活
社會
地方
文化
文化+
運動
娛樂
悅讀
數位專題
特派看世界
影音
新聞學院
全球中央雜誌
好生活
美國20年來首度彈劾聽證 2外交官作證川普涉濫用職權
即時
政治
國際
兩岸
產經
證券
科技
生活
社會
地方
文化
運動
娛樂
悅讀
專題
影音
訊息平台
首頁
/
產經
新台幣開盤貶1.7分 為30.52元
最新更新：
2019/11/14 09:04
（中央社台北14日電）台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.52開盤，貶1.7分。1081114
訂閱中央社
，
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多
中央社精選電子報
。
點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容
中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多
中央社精選電子報
。