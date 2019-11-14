台股開高走低 美中貿易協議仍有變數

（中央社記者韓婷婷台北14日電）美國總統川普再揚言，若美中未能達成貿易協議，不排除耶誕節前調高關稅，台股早盤雖一度逼近11500點，但賣壓隨即出籠，指數開高走低。

截至10時30分，加權股價指數下跌24點、為11443點、成交值新台幣682億元，蘋果（Apple）股價再創新高，蘋概股受到激勵卻有限，表現仍受制於市場對美中貿易協議的觀望心態。

分析師表示，台股近期衝至11668點新高後，指數連續4個交易日在11400點之上進行整理，成交值也降至1200億元以下，不過今天預估可能回到1500億元以上，加上指數位置逼近上揚的月線11408點，技術面修正可望進入尾聲。

分析師指出，外資是本波台股上漲的最大買盤，不過由於昨天外資在連續22個交易日買超後首度轉賣，在台指期未平倉多單部位也降至5萬口以下，後續是否出現連續性賣超，將是密切關注的焦點。

法人則指出，上市櫃公司第3季財報公布密集期進入尾聲，個股股價表現仍受財報數字影響，加上陸續舉辦的法人說明會將揭示年底至明年第1季景氣狀況，產業能見度高的個股可望對資金較具吸引力。（編輯：趙蔚蘭）1081114